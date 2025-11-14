Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub-17 tras el triunfo de México ante Argentina

México dio el ‘batacazo’ y eliminó a Argentina en el partido de este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Luego del empate por 2-2 en los 90 minutos, el Tri superó a la Albiceleste en la tanda de penales y no falló ninguna pena máxima para avanzar de ronda.
La Selección Mexicana se había clasificado a esta instancia como el último mejor tercero, mientras que Argentina había sido el mejor equipo de la Fase de Grupos. Esto no se vio en el partido y el Tri compitió a tal punto que avanzó a los octavos de final, instancia en la que se cruzará con Portugal.
El partido de México ante el conjunto luso se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre, con horario a confirmar. Si bien el Tri ya aseguró su lugar en los octavos de final, todavía falta que se disputen varios encuentros por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.
Los equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub-17
- México
- Portugal
- Mali
- Francia
- Suiza
- Irlanda
- Brasil
- Marruecos
* Todavía falta que se definan cruces
El cuadro de los octavos de final del Mundial Sub-17
- México vs Portugal
- Mali vs Marruecos
- Francia vs Brasil
- Suiza vs Irlanda
- Austria/Túnez vs Corea del Sur/Inglaterra
- Italia/República Checa vs Croacia/Uzbekistán
- Senegal/Uganda vs Alemania/Burkina Faso
- Venezuela/Corea del Norte vs Japón/Sudáfrica
Así era el cuadro de los dieciseisavos de final (Dsports)