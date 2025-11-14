Así quedó el cuadro de octavos de final del Mundial Sub-17 tras el triunfo de México ante Argentina

México dio el ‘batacazo’ y eliminó a Argentina en el partido de este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. Luego del empate por 2-2 en los 90 minutos, el Tri superó a la Albiceleste en la tanda de penales y no falló ninguna pena máxima para avanzar de ronda.

Publicidad

Publicidad

La Selección Mexicana se había clasificado a esta instancia como el último mejor tercero, mientras que Argentina había sido el mejor equipo de la Fase de Grupos. Esto no se vio en el partido y el Tri compitió a tal punto que avanzó a los octavos de final, instancia en la que se cruzará con Portugal.

El partido de México ante el conjunto luso se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre, con horario a confirmar. Si bien el Tri ya aseguró su lugar en los octavos de final, todavía falta que se disputen varios encuentros por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17.

Los equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub-17

México

Portugal

Mali

Francia

Suiza

Irlanda

Brasil

Marruecos

Publicidad

Publicidad

* Todavía falta que se definan cruces

El cuadro de los octavos de final del Mundial Sub-17

ver también ¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17?

México vs Portugal

Mali vs Marruecos

Francia vs Brasil

Suiza vs Irlanda

Austria/Túnez vs Corea del Sur/Inglaterra

Italia/República Checa vs Croacia/Uzbekistán

Senegal/Uganda vs Alemania/Burkina Faso

Venezuela/Corea del Norte vs Japón/Sudáfrica