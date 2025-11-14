Es tendencia:
¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Portugal por los octavos de final del Mundial Sub-17?

México eliminó a Argentina en los dieciseisavos de final y ahora se enfrentará con Portugal en el Mundial Sub-17.

Por Patricio Hechem

México Sub-17 clasificó a los octavos de final
© @miseleccionsubsMéxico Sub-17 clasificó a los octavos de final

La Selección Mexicana logró dar la ‘sorpresa’ este viernes y eliminó a Argentina en el partido que disputaron por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. De esta manera, el Tri continúa en el torneo y ahora se enfrentará con Portugal en los octavos de final.

México terminó clasificando a los dieciseisavos de final como el último mejor tercero gracias al Fairplay, mientras que Argentina había superado la Fase de Grupos como el mejor equipo de todo el Mundial Sub-17. Sin embargo, el Tri superó a la Albiceleste y le ganó por 2-1 con un doblete de Luis Gamboa.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs. Portugal?

De acuerdo al calendario de FIFA, México y Portugal jugarán el próximo martes 18 de noviembre por los octavos de final del Mundial Sub-17. El partido del Tri aún no tiene horario y habrá que aguardar a las próximas horas hasta que la entidad lo comunique oficialmente.

Portugal le ganó por 2-1 a Bélgica en los dieciseisavos de final. El equipo luso clasificó 2° del Grupo B después de derrotar a Nueva Caledonia y a Marruecos y de perder con Japón. El vencedor del partido entre México y Portugal se cruzará en cuartos de final con el ganador del juego entre Suiza y Canadá/Irlanda.

patricio hechem
Patricio Hechem
