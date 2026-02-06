La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y todos se preparan para la máxima cita internacional de selecciones. Los anfitriones, por un lado, apuntalan detalles para tener todo listo. Los equipos, también tienen su preparación para llegar de la mejor manera.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la FIFA y las confederaciones miembros ya piensan más allá a este torneo y ya están trabajando en el sistema de clasificación rumbo a la siguiente edición del torneo, del 2030, que será en 6 países y 3 confederaciones: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El periodistas Julio César Cruz dio a conocer cómo será el sistema de clasificación de CONCACAF al torneo, y los boletos que tendrán a disposición Norte y Centroamérica para el torneo que supondrá una revolución al ser sede en varias nacioanes y continentes.

México ya sabe su camino para clasificar al Mundial 2030. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Así lo explicó el comunicador a través de un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter:

6 selecciones clasificarán directo al Mundial

1 selección de Concacaf irá al repechaje

Ronda final se jugará a partir de junio de 2028 hasta octubre de 2029

En la ronda final estarán 12 selecciones y habrá tres grupos de cuatro países cada sector

Clasificarán de manera directa los primeros y segundos lugares de cada grupo

Los dos mejores terceros lugares jugarán entre sí para definir al representante de Concacaf al Mundial

Mundial 2030 será en Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Portugal y España

De esta maneta, la Selección Mexicana ya conoce su camino para tener el boleto al torneo luego de participar de la edición de este año sin tener que atravesar el proceso clasificatorio. Al ser anfitrión, el Tri se clasificó de manera automática y no debió atravesar la eliminatoria.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

ver también México se olvida de Argentina y tiene nuevo rival de élite para la previa del Mundial 2026

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

Publicidad

Publicidad

En síntesis