¡México debe saber esto! Así será la nueva Eliminatoria CONCACAF rumbo al Mundial 2030

El Tri ya sabe cómo será el sistema de clasificación a la próxima Copa del Mundo y los cupos que tendrá Norte y Centroamérica al torneo.

Por Agustín Zabaleta

México ya sabe cómo será el sistema de clasificación a la Copa del Mundo 2030
© Getty ImagesMéxico ya sabe cómo será el sistema de clasificación a la Copa del Mundo 2030

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y todos se preparan para la máxima cita internacional de selecciones. Los anfitriones, por un lado, apuntalan detalles para tener todo listo. Los equipos, también tienen su preparación para llegar de la mejor manera.

Sin embargo, la FIFA y las confederaciones miembros ya piensan más allá a este torneo y ya están trabajando en el sistema de clasificación rumbo a la siguiente edición del torneo, del 2030, que será en 6 países y 3 confederaciones: España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El periodistas Julio César Cruz dio a conocer cómo será el sistema de clasificación de CONCACAF al torneo, y los boletos que tendrán a disposición Norte y Centroamérica para el torneo que supondrá una revolución al ser sede en varias nacioanes y continentes.

México ya sabe su camino para clasificar al Mundial 2030. [Foto: Getty Images]

Así lo explicó el comunicador a través de un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter:

  • 6 selecciones clasificarán directo al Mundial
  • 1 selección de Concacaf irá al repechaje
  • Ronda final se jugará a partir de junio de 2028 hasta octubre de 2029
  • En la ronda final estarán 12 selecciones y habrá tres grupos de cuatro países cada sector
  • Clasificarán de manera directa los primeros y segundos lugares de cada grupo
  • Los dos mejores terceros lugares jugarán entre sí para definir al representante de Concacaf al Mundial
  • Mundial 2030 será en Argentina, Uruguay, Paraguay, Marruecos, Portugal y España

De esta maneta, la Selección Mexicana ya conoce su camino para tener el boleto al torneo luego de participar de la edición de este año sin tener que atravesar el proceso clasificatorio. Al ser anfitrión, el Tri se clasificó de manera automática y no debió atravesar la eliminatoria.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

México se olvida de Argentina y tiene nuevo rival de élite para la previa del Mundial 2026

México se olvida de Argentina y tiene nuevo rival de élite para la previa del Mundial 2026

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

En síntesis

  • México ya conoce el proceso clasificatorio para el Mundial 2030 tras ser anfitrión en 2026.
  • La ronda final de CONCACAF se jugará desde junio de 2028 hasta octubre de 2029.
  • Habrá 6 plazas directas y un boleto al repechaje para las selecciones de la región.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
