Por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca y Cruz Azul chocan este sábado 7 de febrero desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle pisada al líder Chivas.

El equipo a cargo de Antonio Mohamed viene de empatar por 0-0 en condición de visitante la fecha anterior ante Puebla. Con 8 unidades, la institución escarlata es 6° en el torneo y va por una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla.

Del lado del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, arriba luego de vencer 4-3 fuera de cada a Juárez. Con apenas 9 unidades, el equipo también va por la victoria para no perderle al ritmo al Rebaño Sagrado que marcha con puntaje ideal.

La alineación confirmada de Toluca vs. Cruz Azul

Hugo García

Bruno Méndez

Andrés Pereira

Jesús Gallardo

Everardo López

Franco Romero

Nicolás Castro

Jesús Angulo

Marcel Ruiz

Santiago Simón

Paulinho

DT: Antonio Mohamed

La alineación confirmada de Cruz Azul vs. Toluca

Andrés Gudiño

Omar Campos

Willer Ditta

Erik Lira

Gonzalo Piovi

Rodolfo Rotondi

Carlos Rodríguez

Agustin Palavecino

Jeremy Márquez

José Paradela

Mateo Levy

DT: Nicolás Larcamón