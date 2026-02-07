Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clausura 2026

¿Juega Christian Ebere? Las alineaciones confirmadas de Toluca vs. Cruz Azul por el Clausura 2026 de la Liga MX

Los Diablos Rojos y la Máquina Cementera se enfrentan en una nueva jornada de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Toluca y Cruz Azul se enfrentan en una nueva jornada de la Primera División de México
© BolavipToluca y Cruz Azul se enfrentan en una nueva jornada de la Primera División de México

Por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MXToluca y Cruz Azul chocan este sábado 7 de febrero desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle pisada al líder Chivas.

Publicidad

El equipo a cargo de Antonio Mohamed viene de empatar por 0-0 en condición de visitante la fecha anterior ante Puebla. Con 8 unidades, la institución escarlata es 6° en el torneo y va por una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla.

Del lado del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, arriba luego de vencer 4-3 fuera de cada a Juárez. Con apenas 9 unidades, el equipo también va por la victoria para no perderle al ritmo al Rebaño Sagrado que marcha con puntaje ideal.

La alineación confirmada de Toluca vs. Cruz Azul

  • Hugo García
  • Bruno Méndez
  • Andrés Pereira
  • Jesús Gallardo
  • Everardo López
  • Franco Romero
  • Nicolás Castro
  • Jesús Angulo
  • Marcel Ruiz
  • Santiago Simón
  • Paulinho
  • DT: Antonio Mohamed
Publicidad

La alineación confirmada de Cruz Azul vs. Toluca

  • Andrés Gudiño
  • Omar Campos
  • Willer Ditta
  • Erik Lira
  • Gonzalo Piovi
  • Rodolfo Rotondi
  • Carlos Rodríguez
  • Agustin Palavecino
  • Jeremy Márquez
  • José Paradela
  • Mateo Levy
  • DT: Nicolás Larcamón
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Chivas ante Mazatlán

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el triunfo de Chivas ante Mazatlán

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Toluca vs. Cruz Azul, EN VIVO: transmisión minuto a minuto del partido
Liga MX

Toluca vs. Cruz Azul, EN VIVO: transmisión minuto a minuto del partido

¿Por qué Toluca no juega la primera fase de la Concachampions 2026?
Concachampions

¿Por qué Toluca no juega la primera fase de la Concachampions 2026?

Liga MX por encima del Inter Miami en la Concacaf
Liga MX

Liga MX por encima del Inter Miami en la Concacaf

Alineaciones de hoy para el América vs Rayados
América

Alineaciones de hoy para el América vs Rayados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo