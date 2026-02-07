Por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, Toluca y Cruz Azul chocan este sábado 7 de febrero desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los dos conjuntos van por los tres puntos para no perderle pisada al líder Chivas.
El equipo a cargo de Antonio Mohamed viene de empatar por 0-0 en condición de visitante la fecha anterior ante Puebla. Con 8 unidades, la institución escarlata es 6° en el torneo y va por una victoria que le permita escalar posiciones en la tabla.
Del lado del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, arriba luego de vencer 4-3 fuera de cada a Juárez. Con apenas 9 unidades, el equipo también va por la victoria para no perderle al ritmo al Rebaño Sagrado que marcha con puntaje ideal.
La alineación confirmada de Toluca vs. Cruz Azul
- Hugo García
- Bruno Méndez
- Andrés Pereira
- Jesús Gallardo
- Everardo López
- Franco Romero
- Nicolás Castro
- Jesús Angulo
- Marcel Ruiz
- Santiago Simón
- Paulinho
- DT: Antonio Mohamed
La alineación confirmada de Cruz Azul vs. Toluca
- Andrés Gudiño
- Omar Campos
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Rodolfo Rotondi
- Carlos Rodríguez
- Agustin Palavecino
- Jeremy Márquez
- José Paradela
- Mateo Levy
- DT: Nicolás Larcamón
