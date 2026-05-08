‘Chaco’ contó que Santiago Giménez espera ser convocado por México para el Mundial 2026

Santiago Giménez estuvo cinco meses sin jugar en la temporada luego de la operación en su tobillo derecho.

Antes de fin de mayo Javier Aguirre deberá presentar la lista oficial para el Mundial 2026. Se espera que en ella aparezca el nombre de Santiago Giménez, o al menos eso es lo que cree ‘Chaco’, a pesar de una temporada discreta del delantero.

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El bajo nivel de Santiago Giménez se produjo principalmente por una lesión en el tobillo derecho. No obstante, el ‘Bebote’ entraría en la lista de la Selección Mexicana y a ‘Chaco‘ se le consultó acerca de cuándo podría integrarse al Centro de Alto Rendimiento del Tri.

La palabra de Chaco Giménez

“No sé, porque el 24 o 25 de este mes juega su último partido. Y ahí se verá. La intención primero es que sea convocado y después ver“, dijo en un inicio Christian Giménez a la prensa.

Por otra parte, y como detalle positivo, el padre del delantero del Milan reveló que Santiago Giménez ya no tiene dolor en su tobillo derecho: “Se siente muy bien, está a la expectativa de que pueda clasificar a la próxima Champions y sumando minutos”.

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Santiago Giménez volvió a jugar a fines de marzo (Getty Images)

“Lo más importante es que de la lesión ya no tiene dolor y cada vez va sumando más minutos“, concluyó ‘Chaco’ Giménez sobre su hijo. De acuerdo a reportes en Italia, Santiago Giménez podría tener la oportunidad de reaparecer en la alineación titular de Milan en el juego de este domingo ante Atalanta.

Después de cinco meses sin jugar tras la operación en su tobillo derecho, el delantero de la Selección Mexicana jugó 4 partidos con el conjunto italiano pero todos ingresando como suplente. Lo positivo es que Santiago Giménez ya comenzó a tomar ritmo.

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El ‘Bebote’ solo disputó 15 partidos en la temporada con el Milan y convirtió un gol, el 23 de septiembre del año pasado en la victoria por 3-0 ante Lecce por la segunda ronda de la Copa de Italia.

En síntesis