La medida del Tri con los jugadores convocados de la Primera División de México que sorprende en la plena disputa del Clausura 2026.

La preparación de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 sigue su curso normal y, en los últimos días, el director técnico Javier Aguirre convocó a los jugadores de la Liga MX que están preseleccionados para ser parte de la gran cita.

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Esto se dio tras el acuerdo en común de los clubes de México, con el claro riesgo que muchos podrían perder elementos para la fase final del Clausura 2026 y de la Concachampions 2026. Si bien todo marchaba por lo carriles normales, todo cambió cuando Toluca recibió un permiso para que sus futbolistas jueguen contra LAFC por el torneo internacional.

Tal es el revuelo que se armó por esta cuestión, que directivos de algunos equipos le pidieron a sus jugadores que regresen a sus clubes para jugar la Liguilla. Sin embargo, los directivos del Tri pusieron paños fríos a la situación y los futbolistas de los Diablos Rojos no fueron liberados. Ahora, esta situación suma un nuevo capítulo con una decisión particular que compartió el periodista Carlos Ponce de León para Récord.

🇲🇽 LIBERARÁN A SELECCIONADOS 🤨



Resulta que la Selección Mexixana dejará libre a convocados este fin de semana de Liguilla, ya no entendí nada.



🎥 @Carlos_Ponz pic.twitter.com/isowggjm0D — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 8, 2026

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Así inició: “¿Me estás diciendo entonces que la selección mexicana va a liberar a los futbolistas que tienen equipos en la liguilla este fin de semana? Va a dejar libre a Piojo (Alvarado), a La Hormiga (González), a Romo, a Tala (Rángel), a Brian (Gutiérrez), los cinco de Chivas“.

Y continuó: “Va a dejar libre a Lira de Cruz Azul. Va a dejar libre al Memote (Martínez) de Pumas. Vaya, hasta Israel Reyes de la América, este fin de semana la Selección Mexicana va a liberar a los convocados a esta concentración previa al Mundial, pero pero los va a dejar libres para que tengan días de vacaciones, para que festejen el 10 de mayo. No para que vayan a jugar con sus equipos en la fiesta grande“.

Y finalizó con un gran interrogante que solo la Federación Mexicana de Futbol y el Vasco podría responder: “Y entonces, ¿Qué sentido tiene convocarlos si los vas a dejar libres el fin de semana y no pueden jugar con sus equipos en Liguilla? Esa explicación estaría interesante, muy interesante“.

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¿Cómo es el calendario de la Selección Mexicana antes del inicio del Mundial 2026?

Cabe recordar que antes del debut ante Sudáfrica por la Fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026, el combinado nacional tendrá dos amistosos en la previa en algunos días. El 30 de mayo jugará ante Serbia en Pasadena, en Estados Unidos, mientras que el 4 de junio enfrentará a Australia en Toluca.

En síntesis