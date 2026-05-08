México adelanta más de un mes el cierre del calendario escolar por el Mundial 2026

Mario Delgado, el secretario de Educación del país, confirmó que el calendario escolar terminará el próximo 5 de junio. En un principio el mismo finalizaba el 15 de julio, por lo que los niños dejarán de asistir a clases más de un mes antes de lo estipulado.

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El político manifestó que esta decisión se tomó por dos razones: debido al Mundial 2026 y a la magnitud del torneo y también a la extraordinaria ola de calor que se vive actualmente en México, la cual se extenderá en todo el país en junio y en julio.

De esta manera, ya se oficializó que el 5 de junio terminará el año escolar para los niños, una semana antes del comienzo de la Copa del Mundo. La Selección Mexicana debutará el próximo 11 de junio en el torneo, día en el que se enfrentará con Sudáfrica en el Estadio Azteca.

“Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio”, expresó Mario Delgado en sus redes sociales.

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México debuta el próximo 11 de junio contra Sudáfrica (Getty Images)

El secretario de Educación del país manifestó que la fecha de inicio del Ciclo Escolar 2026-2027 se mantiene para el 31 de agosto, aunque del 17 al 28 de agosto habrán dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

A pesar de la confirmación que hizo Mario Delgado, Claudia Sheinbaum manifestó durante La Mañanera del Pueblo que adelantar el cierre escolar es una propuesta y que aún no es un hecho oficial.

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“Es una propuesta la que hizo Mario Delgado, secretario de Educación, que viene de los propios estados de la República. También fue a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial principalmente”, comenzó diciendo la mandataria, quien remarcó que es importante que los niños no pierdan días de clase.

“Es importante que los niños no pierdan clases. Entonces, en el marco de este gran momento que va a vivir nuestro país y que pues muchos mexicanos nos gusta el futbol y estamos pendientes del Mundial, es que se hizo esta propuesta. Pero pues también se deben considerar los días de clases, todavía no está el calendario completo y vamos a esperar a que se defina ya“, concluyó Claudia Sheinbaum.

En síntesis

El secretario Mario Delgado confirmó el cierre del calendario escolar el 5 de junio.

La Selección Mexicana debuta el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El inicio del Ciclo Escolar 2026-2027 se mantiene programado para el 31 de agosto.