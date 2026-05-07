Javier Aguirre mantendrá la base del Tri que no pudo superar la fase de grupos en la Copa del Mundo anterior bajo la dirección técnica del Tata Martino.

Se empieza a definir la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Falta poco más de un mes para el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca y a Javier Aguirre solo le restan pulir los últimos detalles de su nómina.

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La expectativa entre los aficionados es muy grande no solo por el hecho de ser locales, sino también por el sabor amargo que dejó Qatar 2022, edición en la que el Tri se despidió en fase de grupos en lo que fue una de las decepciones más grandes para el país en Mundiales.

En aquella oportunidad, el combinado local estaba dirigido por Tata Martino, pero lo cierto es que la Selección Mexicana del Mundial 2026 contará con una gran cantidad de futbolistas que fracasó en la anterior cita mundialista de Medio Oriente.

La alineación de la Selección Mexicana ante Arabia Saudita en Qatar 2022 (Getty Images)

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Más de 10 futbolistas de la Selección Mexicana de Qatar 2022 estarían en el Mundial 2026

Guillermo Ochoa César Montes Johan Vásquez Jesús Gallardo Jorge Sánchez Edson Álvarez Luis Chávez Luis Romo Orbelín Pineda Roberto Alvarado Alexis Vega Raúl Jiménez

*Johan Vásquez y Luis Romo no sumaron minutos en Qatar 2022

Es importante aclarar que la lista de convocados de Javier Aguirre todavía no está confirmada y hay algunos de estos jugadores que no tienen su lugar asegurado en la próxima cita mundialista. Sin embargo, es un hecho que se mantiene la misma base del Mundial anterior.

Resultados de México en el Mundial de Qatar 2022

Polonia: 0-0

Argentina: 0-2

Arabia Saudita: 2-1 (Henry Martín y Luis Chávez)

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En síntesis