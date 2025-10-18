Este sábado Santos Laguna se enfrentó a León, venciéndolo con un marcador de 2-0, la escuadra de Torreón consiguió la victoria gracias a varias atajadas de Carlos Acevedo que permitieron que el cuadro esmeralda no pudiera concretar las anotaciones. El arquero estuvo muy fino en la portería, por lo que comenzaron a pedir en redes sociales que se le dé una oportunidad en Selección Mexicana.

Publicidad

Publicidad

Atajadas de Carlos Acevedo

El par de atajadas más impresionante de este juego se las hizo a Rogelio Funes Mori, quien estuvo llegando al área en varias ocasiones, pero fue precisamente en el minuto 23 del partido cuando detuvo uno de los balones que iban al arco, pero le quitó la posibilidad de que la pelota fuera directamente a la portería y más tarde al 45 vuelve a evitar el gol.

Tweet placeholder

Hay que mencionar que durante la transmisión de TUDN se dio a conocer que Acevedo hasta el momento no quiere hablar de lo que pasó en Selección Mexicana, ya que de los dos partidos amistosos de la Fecha FIFA de octubre, Javier Aguirre no le dio la oportunidad de estar en ninguno de los dos, lo que sí es que afirmó que buscará ganarse ese lugar y este partido fue la muestra.

Publicidad

Publicidad

¿A quiénes les quitaría el lugar?

Hay un par de competidores que tiene rumbo al Mundial 2026; el primero es sin duda Guillermo Ochoa, quien pese a ya tener equipo y actividad, podría buscar ese lugar en su sexta Copa del Mundo, pero los resultados no le han favorecido en Chipre y ahora su posibilidad de ir estaría en riesgo, por lo menos en estos últimos juegos le ganó ese lugar.

ver también Javier Aguirre asegura cambios en la convocatoria de Selección Mexicana para los partidos ante Uruguay y Paraguay

Sin embargo, hay otro problema y es que no puede quitar aún a Raúl Rangel, Acevedo ha tenido buenos partidos con Santos, pero se le ha dado más oportunidad al “Tala” quien ya erró anteriormente y lo hizo en el juego ante Ecuador, por lo que se espera que para noviembre pueda pelear por ese segundo puesto e incluso con Luis Ángel Malagón, quien también falló ante Colombia.