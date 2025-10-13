La Selección Mexicana ya ha disputado varios partidos en los que los resultados no han sido los esperados, ahora, rumbo al Mundial 2026 parece ser que debería haber algunos cambios respecto a los jugadores que deben ser convocados a esta justa deportiva, en especial en el tema de los porteros, esto por situaciones que tienen que ver con errores, oportunidades y jerarquía.

En el último partido uno de los grandes señalados en el juego fue Luis Ángel Malagón y es que no sólo con México, sino con el Tricolor ha presentado errores en las salidas; el segundo arquero en este caso es Raúl Rangel, quien ha sido goleado en las últimas oportunidades que se le han dado frente al equipo, pese a que con Chivas no ha tenido un mal desempeño.

Es ahí donde entra la plaza del tercer portero, para muchos ese lugar, por jerarquía y confianza debería tenerlo Guillermo Ochoa, pero en los años recientes no la ha pasado bien en sus equipos y sobre todo pese a la idea de sumar su sexto mundial, también suele ser de esos porteros que les cuestan las salidas. Pero es ahí donde entra Carlos Acevedo, el elemento que ahora pelea por un puesto en esta escuadra.

¿Acevedo va por el lugar de Ochoa en el Mundial?

En una entrevista que sostuvo Gibrán Araige de TUDN con el portero de Santos Laguna, se le cuestionó la posibilidad de ganarle ese lugar a Ochoa, aún cuando existe la posibilidad de hacer historia, por lo que Acevedo se mostró ecuánime y sí admitió que peleará por un puesto, pero no con la intención de quitarle el lugar a alguno, sino merecerlo y que sea Javier Aguirre quien decida quién merece o no estar ahí.

“Hablar de Memo son palabras mayores, es un respeto y una admiración increíble hacia Memo como jugador y como arquero. Como lo comenta el profe, él seguramente va a elegir a los que él considere que están más aptos para poder estar en el Mundial y eso a mí no me tiene que mover, ni a nadie de los arqueros que estemos peleando por un lugar, al contrario es motivar que estás peleando un lugar contra grandes arqueros…”, mencionó Acevedo.