Tras haberse medido con Colombia y Ecuador en la pasada jornada FIFA, la Selección Mexicana volverá a enfrentar a un combinado sudamericano, cuando reciba a sus pares de Uruguay este sábado por la noche en Torreón. A menos de un año para la Copa del Mundo, la escuadra nacional se probará en un nuevo amistoso de preparación para seguir puliendo detalles.

Y como se trata precisamente de un partido para seguir evaluando alternativas de cara a la cita mundialista, Javier Aguirre saldrá con un equipo inédito que en su ciclo no ha compartido formación juntos desde el comienzo. Si el entrenador confirma lo probado en el último entrenamiento, habrá novedades entre los once iniciales que irán de arranque en el Estadio TSM Corona.

La probable alineación de México para medirse ante Uruguay en el amistoso internacional está compuesta por Carlos Acevedo; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Marcel Ruiz; Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Hirving Lozano; Raúl Jiménez.