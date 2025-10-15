La Selección Mexicana no pudo vencer a Ecuador y cayó ante Colombia en esta Fecha FIFA de octubre. En ambas convocatorias y planeaciones de juego se utilizó a jugadores diferentes para cada uno de los partidos, que aunque para él era ese el problema del primero al segundo juego, terminaron por dar ambos, resultados que no convencieron.

Publicidad

Publicidad

Ante ello, en la conferencia de prensa al término del encuentro ante los ecuatorianos, se le cuestionó a Javier Aguirre todas estas modificaciones que ha hecho y analizando que no hay un sistema de juego a pocos meses de que México sea sede del Mundial, por lo que su respuesta fue un tanto definitiva respecto a lo que viene.

ver también Aficionados de México reaccionan con abucheos y señalan al culpable del empate ante Ecuador

¿Cambios para México en noviembre?

María Fernanda Alonso de TUDN apuntó a que había ocho cambios de septiembre a octubre y los mismos de un partido a otro, por lo que el “Vasco” se limitó a responder: “Saca tus conclusiones, estamos buscando jugadores. Estamos buscando el mejor 25 de aquí hasta el Mundial, estamos buscando, buscando, buscando en una población de 40, 50, 60, estamos en ello”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Esto apunta a que los cambios seguirán, de acuerdo con Aguirre podrían convocar a nuevos elementos para los partidos de Uruguay y Paraguay tomando en cuenta que son conjuntos con potencial, pero que en caso de tener resultados similares las críticas estarían cada vez más fuertes por parte de la afición y seguirían en la búsqueda de su salida.

¿Qué pasó con Acevedo?

Algo que llama la atención es que pese a mencionar que hay una búsqueda de elementos, jugadores como Carlos Acevedo que recibió llamado y no se ha probado como Raúl Rangel, quien ya erró en otras ocasiones, ahora se le vuelva a dar la oportunidad al “Tala” y el portero de Santos Laguna sólo haya ido de paseo a esa convocatoria.