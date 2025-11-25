Luego de la Final de la Liga MX Femenil disputada este fin de semana, este lunes reportaron las jugadoras elegidas en la convocatoria de Pedro López para los Clasificatorios Concacaf W, donde el equipo nacional buscará de nueva cuenta su lugar en una Copa del Mundo y en esta ocasión lo hará con su preparación rumbo al Mundial de Brasil 2027.
Para estos duelos, el Tricolor se encuentra en el Grupo A de la competencia donde comparte zona con Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. Estas últimas serán la primera prueba que tengan las mexicanas para ir paso a paso en busca de clasificar ahora sí, ya que en la última ocasión de Australia-Nueva Zelanda, el equipo no logró llegar.
Las convocadas de la Selección Mexicana Femenil
- Itzel Velasco
- Celeste Espino
- Esthefanny Barreras
- Kimberly Rodríguez
- Ivonne Gutiérrez
- Kenti Robles
- Reyna Reyes
- Greta Espinoza
- Rebeca Bernal
- Scarlett Camberos
- Nicolette Hernández
- Karla Nieto
- Fátima Servín
- Alice Soto
- Alexia Delgado
- Aaliyah Farmer
- Kiana Palacios
- Monteserrat Saldívar
- Jaqueline Ovalle
- Charlyn Corral
- Stephany Mayor
- Diana Ordóñez
- María Sánchez
¿Cuándo, contra quién y dónde ver?
Con estas elegidas enfrentarán su primer encuentro el próximo sábado 29 de noviembre para enfrentar a San Vicente y las Granadinas. Este encuentro se llevará a cabo a las 17:00 horas del centro de México, cabe recalcar que este duelo será transmitido sólo y exclusivamente en ESPN y a través de Disney Plus, por lo que serán las únicas opciones.
Aunque este es un duelo de suma importancia, hay jugadoras que llegan con sobrecarga, mientras que otras se encuentran fuera de ritmo por la participación que dejaron de tener en la Liga MX, ante esto, se espera que el equipo pueda conseguir su primera victoria y mostrar mejoría tras lo que se ha venido viendo en las últimas ocasiones.
