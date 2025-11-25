Luego de la Final de la Liga MX Femenil disputada este fin de semana, este lunes reportaron las jugadoras elegidas en la convocatoria de Pedro López para los Clasificatorios Concacaf W, donde el equipo nacional buscará de nueva cuenta su lugar en una Copa del Mundo y en esta ocasión lo hará con su preparación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Para estos duelos, el Tricolor se encuentra en el Grupo A de la competencia donde comparte zona con Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. Estas últimas serán la primera prueba que tengan las mexicanas para ir paso a paso en busca de clasificar ahora sí, ya que en la última ocasión de Australia-Nueva Zelanda, el equipo no logró llegar.

Las convocadas de la Selección Mexicana Femenil

Itzel Velasco

Celeste Espino

Esthefanny Barreras

Kimberly Rodríguez

Ivonne Gutiérrez

Kenti Robles

Reyna Reyes

Greta Espinoza

Rebeca Bernal

Scarlett Camberos

Nicolette Hernández

Karla Nieto

Fátima Servín

Alice Soto

Alexia Delgado

Aaliyah Farmer

Kiana Palacios

Monteserrat Saldívar

Jaqueline Ovalle

Charlyn Corral

Stephany Mayor

Diana Ordóñez

María Sánchez

¿Cuándo, contra quién y dónde ver?

Con estas elegidas enfrentarán su primer encuentro el próximo sábado 29 de noviembre para enfrentar a San Vicente y las Granadinas. Este encuentro se llevará a cabo a las 17:00 horas del centro de México, cabe recalcar que este duelo será transmitido sólo y exclusivamente en ESPN y a través de Disney Plus, por lo que serán las únicas opciones.

Aunque este es un duelo de suma importancia, hay jugadoras que llegan con sobrecarga, mientras que otras se encuentran fuera de ritmo por la participación que dejaron de tener en la Liga MX, ante esto, se espera que el equipo pueda conseguir su primera victoria y mostrar mejoría tras lo que se ha venido viendo en las últimas ocasiones.

En síntesis