Colombia anunció este lunes 25 de mayo su lista de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026. Después de su ausencia en 2022, el conjunto cafetero espera llegar lejos luego de un ciclo que ha tenido muy buenos momentos.
Luis Díaz es el futbolista más desequilibrante de Colombia en la nómina. James Rodríguez, Richard Ríos, Jhon Arias, Jefferson Lerma, Davinson Sánchez y otros futbolistas son otros de los jugadores de más renombre dentro de la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo.
Jugadores como Wilmar Barrios, Sebastián Villa y Rafael Santos Borré quedaron fuera de la nómina. Si bien Colombia no llega al Mundial en su mejor momento del ciclo, la selección cafetera fue subcampeón de la última Copa América y ha tenido resultados positivos como triunfos contra España y Alemania.
Los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026
Arqueros
- Camilo Vargas – Atlas
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield
- David Ospina – Atlético Nacional
Defensores
- Willer Ditta – Cruz Azul
- Daniel Muñoz – Crystal Palace
- Johan Mojica – Mallorca
- Yerry Mina – Cagliari
- Dávinson Sánchez – Galatasaray
- Deiver Machado – Nantes
- Santiago Arias – Independiente
- Jhon Lucumí – Bologna
Mediocampistas
- James Rodríguez – Minnesota
- Juan Fernando Quintero – River
- Jorge Carrascal – Flamengo
- Richard Ríos – Benfica
- Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense
- Jefferson Lerma – Crystal Palace
- Gustavo Puerta – Racing Santander
- Kevin Castaño – River
- Jhon Arias – Palmeiras
- Jaminton Campaz – Rosario Central
Delanteros
- Luis Díaz – Bayern Munich
- Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama
- Cucho Hernández – Betis
- Luis Suárez – Sporting de Lisboa
- Jhon Córdoba – Krasnodar
El calendario de Colombia
Partido 1: Uzbekistán vs. Colombia
- Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026
- Ciudad: Ciudad de México, México
Partido 2: Colombia vs. RD del Congo
- Fecha: Martes, 23 de junio de 2026
- Ciudad: Guadalajara, México
Partido 3: Colombia vs. Portugal
- Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026
- Ciudad: Miami, Estados Unidos
En síntesis
- El entrenador Néstor Lorenzo anunció la convocatoria oficial de 26 futbolistas de Colombia.
- El delantero Luis Díaz lidera la nómina cafetera que disputará el Mundial 2026.
- Colombia debuta frente a Uzbekistán el 17 de junio.