Colombia buscará hacer un buen Mundial después de no jugar el de 2022. El conjunto cafetero debuta con Uzbekistán el 17 de junio.

Colombia anunció este lunes 25 de mayo su lista de 26 futbolistas que representarán al país en el Mundial 2026. Después de su ausencia en 2022, el conjunto cafetero espera llegar lejos luego de un ciclo que ha tenido muy buenos momentos.

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Luis Díaz es el futbolista más desequilibrante de Colombia en la nómina. James Rodríguez, Richard Ríos, Jhon Arias, Jefferson Lerma, Davinson Sánchez y otros futbolistas son otros de los jugadores de más renombre dentro de la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo.

Jugadores como Wilmar Barrios, Sebastián Villa y Rafael Santos Borré quedaron fuera de la nómina. Si bien Colombia no llega al Mundial en su mejor momento del ciclo, la selección cafetera fue subcampeón de la última Copa América y ha tenido resultados positivos como triunfos contra España y Alemania.

Los 26 convocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros

Camilo Vargas – Atlas

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield

David Ospina – Atlético Nacional

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Defensores

Willer Ditta – Cruz Azul

Daniel Muñoz – Crystal Palace

Johan Mojica – Mallorca

Yerry Mina – Cagliari

Dávinson Sánchez – Galatasaray

Deiver Machado – Nantes

Santiago Arias – Independiente

Jhon Lucumí – Bologna

Mediocampistas

James Rodríguez – Minnesota

Juan Fernando Quintero – River

Jorge Carrascal – Flamengo

Richard Ríos – Benfica

Juan Camilo Portilla – Athletico Paranaense

Jefferson Lerma – Crystal Palace

Gustavo Puerta – Racing Santander

Kevin Castaño – River

Jhon Arias – Palmeiras

Jaminton Campaz – Rosario Central

Delanteros

Luis Díaz – Bayern Munich

Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama

Cucho Hernández – Betis

Luis Suárez – Sporting de Lisboa

Jhon Córdoba – Krasnodar

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El calendario de Colombia

Partido 1: Uzbekistán vs. Colombia

Fecha: Miércoles, 17 de junio de 2026

Ciudad: Ciudad de México, México

Partido 2: Colombia vs. RD del Congo

Fecha: Martes, 23 de junio de 2026

Ciudad: Guadalajara, México

Partido 3: Colombia vs. Portugal

Fecha: Sábado, 27 de junio de 2026

Ciudad: Miami, Estados Unidos

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En síntesis