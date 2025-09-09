Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso Internacional

¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional?

Entérate aquí cuál será la sede del amistoso internacional de selecciones de esta tarde en los Estados Unidos.

Por Martín Zajic

El público mexicano acompañará al equipo ante Corea.
© Getty ImagesEl público mexicano acompañará al equipo ante Corea.

México y Corea del Sur cerrarán la jornada futbolera de este martes 9 de septiembre, cuando se vean las caras en horas de la tarde, en el marco de un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. Será una prueba interesante para el seleccionado nacional, que busca seguir mejorando y creciendo colectivamente de aquí hasta junio.

El conjunto tricolor llega a este encuentro luego de igualar 0-0 con Japón en el primer desafío disputado en esta jornada FIFA, en una actuación que dejó más dudas que certezas entre los fanáticos y en los medios de comunicación y prensa. Por ese motivo, este es un enfrentamiento ideal para cambiar la cara y llevarse un triunfo que mejore las sensaciones externas.

Este encuentro forma parte de una mini-gira que diseñó la Federación Mexicana para este parón contra ambos contrincantes asiáticos: la misma tiene sede en los Estados Unidos, país donde últimamente se vienen disputando prácticamente todas las competencias del continente, tanto de clubes como de selecciones, y donde se jugará parte de la Copa del Mundo.

Publicidad

El partido entre México y Corea del Sur, más precisamente, tendrá como anfitrión al GEODIS Park (ex Nashville Fairgrounds Stadium), ubicado en la ciudad de Nashville, perteneciente al estado de Tennessee, al este del país. Es la casa del equipo que lleva el nombre de la localidad -Nashville SC- y que milita en la Major League Soccer, donde hoy marcha tercero en la Conferencia Este.

El GEODIS Park, estadio huésped de México vs. Corea [Foto: Getty]

El GEODIS Park, estadio huésped de México vs. Corea [Foto: Getty]

La casa de los ‘Boys in Gold’ cuenta con una capacidad para 30.000 espectadores, siendo uno de los de menor entrada de los Estados Unidos. De esta manera, se espera un importante marco de aficionados, con una clara localía del público mexicano, entre los que viven en las inmediaciones y los que arribarán desde distintos puntos de México para acompañar al equipo.

Publicidad

Se trata, además, de uno de los estadios más “jóvenes” del país: sólo tiene tres años de vida, desde su inauguración en mayo del pasado 2022 en un partido entre Nashville y Philadelphia Union. Estéticamente, su estilo está inspirado en el entorno industrial de la ciudad, combinando acero expuesto, madera y ladrillo visible, generando una atmósfera increíble que te hace sentir parte del lugar.

El curioso convenio que se cerró en pleno México – Japón y potenciará a ambas selecciones

ver también

El curioso convenio que se cerró en pleno México – Japón y potenciará a ambas selecciones

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional?
Selección Mexicana

¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Corea del Sur por el amistoso internacional?

En pleno amistoso: el pacto internacional que firmó la FMF con sus pares de Japón
Selección Mexicana

En pleno amistoso: el pacto internacional que firmó la FMF con sus pares de Japón

Jaime Lozano criticó a la FMF por su salida de México
Selección Mexicana

Jaime Lozano criticó a la FMF por su salida de México

Polémica en Eliminatorias: Bolivia deja afuera a Venezuela con escandaloso penal
Conmebol

Polémica en Eliminatorias: Bolivia deja afuera a Venezuela con escandaloso penal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo