México y Corea del Sur cerrarán la jornada futbolera de este martes 9 de septiembre, cuando se vean las caras en horas de la tarde, en el marco de un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. Será una prueba interesante para el seleccionado nacional, que busca seguir mejorando y creciendo colectivamente de aquí hasta junio.

El conjunto tricolor llega a este encuentro luego de igualar 0-0 con Japón en el primer desafío disputado en esta jornada FIFA, en una actuación que dejó más dudas que certezas entre los fanáticos y en los medios de comunicación y prensa. Por ese motivo, este es un enfrentamiento ideal para cambiar la cara y llevarse un triunfo que mejore las sensaciones externas.

Este encuentro forma parte de una mini-gira que diseñó la Federación Mexicana para este parón contra ambos contrincantes asiáticos: la misma tiene sede en los Estados Unidos, país donde últimamente se vienen disputando prácticamente todas las competencias del continente, tanto de clubes como de selecciones, y donde se jugará parte de la Copa del Mundo.

El partido entre México y Corea del Sur, más precisamente, tendrá como anfitrión al GEODIS Park (ex Nashville Fairgrounds Stadium), ubicado en la ciudad de Nashville, perteneciente al estado de Tennessee, al este del país. Es la casa del equipo que lleva el nombre de la localidad -Nashville SC- y que milita en la Major League Soccer, donde hoy marcha tercero en la Conferencia Este.

El GEODIS Park, estadio huésped de México vs. Corea [Foto: Getty]

La casa de los ‘Boys in Gold’ cuenta con una capacidad para 30.000 espectadores, siendo uno de los de menor entrada de los Estados Unidos. De esta manera, se espera un importante marco de aficionados, con una clara localía del público mexicano, entre los que viven en las inmediaciones y los que arribarán desde distintos puntos de México para acompañar al equipo.

Se trata, además, de uno de los estadios más “jóvenes” del país: sólo tiene tres años de vida, desde su inauguración en mayo del pasado 2022 en un partido entre Nashville y Philadelphia Union. Estéticamente, su estilo está inspirado en el entorno industrial de la ciudad, combinando acero expuesto, madera y ladrillo visible, generando una atmósfera increíble que te hace sentir parte del lugar.