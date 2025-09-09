Tras un empate sinsabor ante Japón, la Selección Mexicana sabe que está obligada a redimirse en su nueva prueba amistosa: para ello, el combinado nacional se medirá esta tarde ante Corea del Sur, en otro partido de preparación camino a la Copa del Mundo que el próximo año se disputará, en parte, en nuestro país.

Dentro de las sorpresas que surgen de este compromiso, se presente la ausencia de Gilberto Mora en la nómina de México para hoy. El joven volante ofensivo que se insertó hace poco en el equipo, no verá participación este martes en los Estados Unidos ante el seleccionado asiático, en lo que será un encuentro de alta dificultad para el ‘Tri’.

El talentoso mediocampista de los Xolos de Tijuana no será titular ni suplente ante el elenco surcoreano: es más, ni siquiera fue convocado para la doble jornada de amistosos de esta fecha FIFA. El cuerpo técnico de Javier Aguirre tuvo sin embargo una justificación para no llamar a uno de los mejores jugadores elegibles para la Selección.

En este caso, Gil Mora no integrará el plantel que afrontará el amistoso dado que está citado a la Selección Sub-20, que disputará el Mundial de la categoría desde fines de septiembre. En una decisión conjunta entre los entrenadores de la Mayor y de la Juvenil, se acordó que el enganche se quede practicando con sus pares de su edad.

Esta determinación se basa en una intención de poner por delante su proceso de desarrollo y no acelerar los tiempos y los plazos de crecimiento del crack de 16 años. Pese a haber tenido un rol importante en la conquista de la Copa Oro con el seleccionado mayor, se consideró al lado de los amistosos más relevante queda pueda jugar en su categoría para seguir sumando experiencia.

El compromiso amistoso entre México y Corea del Sur tendrá lugar este martes 9 de septiembre, con sede en el estadio GEODIS Park, desde las 19.30 horas CDMX, y contará con la transmisión de las pantallas de televisión de TUDN, Canal 5 y Azteca 7, y de las plataformas online de ViX Premium y Azteca Deportes Network.