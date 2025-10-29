Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y México será protagonista en el mismo tanto con el Tri como también porque será sede de algunos partidos. Una de las ciudades principales de la cita es Monterrey y este martes se realizó una presentación con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y otros directivos.

Publicidad

Publicidad

Entre estos directivos estuvo presente Ivar Sisniega, el Presidente de la Federación Mexicana de Futbol. Javier Aguirre ha sido criticado en las últimas semanas por el rendimiento y los malos resultados del Tri, pero el Mandamás lo apoyó públicamente.

ver también Se filtró el tercer uniforme que la Selección Mexicana usaría en el Mundial 2026

“Hay que tener paciencia, hay un proceso de trabajo, ahora él tiene que acabar de definir su cuadro y su equipo con el que va a llegar a la Copa del Mundo. Nos quedan todavía varias fechas importantes”, comentó en un inicio Ivar Sisniega acerca de Javier Aguirre.

Además, el Presidente de la FMF agregó que confían en el Vasco: “Ha creado un gran ambiente en el equipo, ha transmitido el compromiso que quiere y espera de los jugadores, una entrega total y creemos en él“, aseguró el directivo en el evento que sirvió como presentación de Monterrey como sede del Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Ivar Sisniega, el Presidente de la FMF (Getty Images)

La Selección Mexicana acumula una racha negativa de cuatro partidos sin ganar. Es por este motivo que Javier Aguirre ha sido criticado en los últimos meses, principalmente luego de la dura derrota por 4-0 frente a Colombia en la Fecha FIFA de octubre.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

Al Tri todavía le quedan por disputar dos partidos antes de fin de año. La Selección Mexicana se enfrentará de vuelta con dos rivales de Conmebol: el sábado 15 de noviembre jugará ante Uruguay y luego el martes 18 del mismo mes con Paraguay, ambos encuentros en los Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

En síntesis