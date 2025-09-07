El partido disputado este sábado entre México y Japón, en el marco de un amistoso internacional de selecciones, no fue más que sólo una parte del encuentro de ambos países: hubo también un detrás de escena que se conoció más tarde y que explica el motivo de la diagramación y programación de este enfrentamiento.

Es que según anunció la Federación Mexicana este domingo, el cotejo que protagonizaron los dos equipos es una arista dentro de un convenio integral diseñado entre directivas en los meses previos al amistoso, y que fue firmado en los papeles luego del partido, con participación de los mandatarios de mayor rango de ambas entidades.

Este nuevo acuerdo entre las asociaciones de futbol de México y Japón tiene como objetivo la “cooperación bilateral en el desarrollo deportivo, profesional y administrativo” en lo que respecta a esta disciplina, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades mexicanas, que establece una base duradera para diversas actividades y talleres conjuntas a futuro.

En concreto, este pacto internacional contemplará la posibilidad de realizar programas de capacitación de entrenadores y árbitros de cada país en el extranjero, el intercambio de prácticas, formas de trabajo y conocimientos entre figuras de una y otra nación, y congresos de profesionales con involucramiento de personal deportivo de ambos lados para compartir experiencias y fomentar la retroalimentación entre unos y otros.

Dentro de todo lo explicitado en lo rubricado entre las partes, aparece esta alternativa de próximos amistosos entre sí, no sólo entre divisiones mayores sino también juveniles, e integrando también a equipos más allá de las selecciones nacionales. Se trata de un proyecto ambicioso que le permita a ambas culturas futboleras crecer a partir de la otra.

La firma del contrato del convenio tuvo como epicentros de la reunión a Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y a Tsuneyasu Miyamoto, ejecutivo de la Federación de Fútbol de Japón. Tras efectuarse los pasos formales y burocráticos, los protagonistas se fotografiaron en la postal que luego viralizó la FMF.

