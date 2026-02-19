Jugar en la Selección Mexicana es un privilegio que pocos tienen y representarla en un Mundial es uno de los principales objetivos para cualquier futbolista. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla. Y es que recientemente Javier Aguirre reveló que hasta tres jugadores rechazaron el llamado para ponerse la playera del Tri.

Publicidad

Publicidad

El Vasco platicó con Jorge Van Rankin en una entrevista y reveló, para sorpresa de propios y extraños, que recibió la negativa de tres futbolistas sin revelar sus identidades. “Sin dar nombres… tres cabrones que les he hablado y me han dicho: ‘híjole, no Javier, fíjate que no, estoy esperando‘”, confesó Aguirre.

Javier Aguirre, seleccionador de México (GETTY IMAFGES)

Al margen de ello, lo cierto es que el DT de la Selección Mexicana ya tiene la lista prácticamente definida para el Mundial y solo está barajando algunos nombres para terminarla. Según sus palabras, el armado del equipo está avanzado y tiene total control del proyecto mundialista.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana hará su estreno en la Copa del Mundo 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica en el partido inaugural. Para muchos, esto podría ser una suerte de reedición del Mundial de Sudáfrica 2010, pero esta vez el recinto será el Estadio Banorte.

Lo curioso es que el encuentro de 2010 entre ambos seleccionados también se jugó un 11 de junio y en dicha ocasión el resultado fue empate 1-1. Además, ese partido quedó grabado a fuego por el espectacular gol -y posterior celebración- de Siphiwe Tshabalala.

ver también La Inteligencia Artificial predijo los 26 futbolistas citará Javier Aguirre en la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Ahora, la Selección Mexicana buscará comenzar con el pie derecho ante su gente luego de un decepcionante Mundial de Qatar 2022 en el que se despidió en fase de grupos bajo la conducción de Gerardo Tata Martino.

Publicidad

Publicidad

En síntesis