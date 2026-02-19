Es tendencia:
Javier Aguirre confirma que 3 jugadores rechazaron jugar para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

El director técnico del Tri se sinceró sobre algunos futbolistas que quiso tener en la convocatoria, pero no dio nombres para no generar polémica.

Por Leandro Barraza

Tres futbolistas le dijeron que no a la Selección Mexicana
Jugar en la Selección Mexicana es un privilegio que pocos tienen y representarla en un Mundial es uno de los principales objetivos para cualquier futbolista. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla. Y es que recientemente Javier Aguirre reveló que hasta tres jugadores rechazaron el llamado para ponerse la playera del Tri.

El Vasco platicó con Jorge Van Rankin en una entrevista y reveló, para sorpresa de propios y extraños, que recibió la negativa de tres futbolistas sin revelar sus identidades. Sin dar nombres… tres cabrones que les he hablado y me han dicho: ‘híjole, no Javier, fíjate que no, estoy esperando‘”, confesó Aguirre.

Javier Aguirre, seleccionador de México (GETTY IMAFGES)

Al margen de ello, lo cierto es que el DT de la Selección Mexicana ya tiene la lista prácticamente definida para el Mundial y solo está barajando algunos nombres para terminarla. Según sus palabras, el armado del equipo está avanzado y tiene total control del proyecto mundialista.

¿Cuándo debuta México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana hará su estreno en la Copa del Mundo 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica en el partido inaugural. Para muchos, esto podría ser una suerte de reedición del Mundial de Sudáfrica 2010, pero esta vez el recinto será el Estadio Banorte.

Lo curioso es que el encuentro de 2010 entre ambos seleccionados también se jugó un 11 de junio y en dicha ocasión el resultado fue empate 1-1. Además, ese partido quedó grabado a fuego por el espectacular gol -y posterior celebración- de Siphiwe Tshabalala.

Ahora, la Selección Mexicana buscará comenzar con el pie derecho ante su gente luego de un decepcionante Mundial de Qatar 2022 en el que se despidió en fase de grupos bajo la conducción de Gerardo Tata Martino.

En síntesis

  • Javier Aguirre reveló que tres futbolistas rechazaron recientemente su convocatoria con la Selección Mexicana.
  • México debutará en el Mundial 2026 el 11 de junio contra la selección de Sudáfrica.
  • El partido inaugural de la selección mexicana se llevará a cabo en el Estadio Banorte.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
