La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. A pesar de creer que todavía puede faltar mucho por los cuatros meses que separan al deporte del inicio de su competencia más importante, lo cierto es que son tiempos de definiciones para las selecciones que buscan definir sus listas de convocados para realizar un papel más que competitivo en la gran cita del futbol. Para David Faitelson, México encontró cierta certezas con una baja confirmada para el Tri.

En medio de dudas y amistosos en el mes de marzo para comenzar a darle punto final a la preparación y cierre la lista de jugadores que van a representar al país en la próxima Copa del Mundo, Faitelson arrojó una de sus verdades. El reconocido periodista utilizó su cuenta de X para comunicar quién sería el primer descartado por el entrenador Javier Aguirre para el Tri.

David Faitelson le bajó el pulgar a Diego Lainez en México

Según Faitelson, Diego Lainez no será mundialista con México. Para David, el hecho de que el jugador de Tigres UANL haya perdido rodaje y continuidad en la selección, solamente le abre la puerta a tener que ver la próxima Copa del Mundo desde afuera. A pesar de que sus rendimientos con los Felinos habían tomado sido un tanto más destacados, la realidad es que no sería suficiente para torcer la decisión de Aguirre.

El futuro de Diego Lainez en la Selección Mexicana fue sentenciado por David Faitelson. (GETTY IMAGES)

“Diego Lainez es la primera baja no oficial para el Mundial… Pensé que el futbolista de Tigres había mejorado e iba enfilado a hacer el equipo…”, escribió Faitelson en su cuenta de X y despertó el debate. Algunos sostienen que el extremo todavía cuenta con posibilidades y que merece una oportunidad, mientras que otros piensan que no presenta un nivel acorde a la competitividad que presenta una Copa del Mundo.

David Faitelson nombró a Diego Lainez como el primer ausente confirmado de México para el Mundial. (X)

De esta manera, solo resta esperar, ya que es cuestión de algunas semanas para que Aguirre termine por definir a todos sus convocados. Hasta el final habrá misterio. Con la paridad que existe en distintas posiciones del campo, aventurarse a lo que podría pasar solo podría llevar a caer en errores, al margen de confirmar a nombres indiscutidos como Raúl Jiménez o Edson Álvarez.

En el año, Lainez lleva disputados siete partidos (cinco por Liga MX y dos por Concachampions) y acumula un gol más dos asistencias, aunque lo más importante es la confianza del entrenador Guido Pizarro para darle continuidad y apostar en que puede transformarse en una pieza clave del esquema Felino. ¿Se quedará sin Mundial o podrá llevar su talento a la gran cita?

