Álvaro Fidalgo dejó América para dar el salto y recalar en Real Betis de España, sin embargo, quedó en el tintero saber qué será de su futuro en la Selección Mexicana y sobre todo, cómo fue el proceso de la decisión del español para representar al Tri.

En diálogo con Apuntes de Rabona, el volante de 28 años rompió el silencio: “Es un tema, obviamente, importante para mí, importante para mucha gente. Lo veo todos los días en redes sociales, que es un debate fuerte. Nada, Pepe, tomé la decisión de hacer ese cambio“.

Y continuó: “Creo que bueno, era una decisión importante para mí. Importante para muchas cosas. Lo hablé con mi familia, lo hablé con mis amigos, con la gente cercana y sí, tomamos la decisión y la verdad que estoy muy contento, obviamente también es importante decir leo muchas veces que la gente da muchas cosas por sentado respecto a este tema“.

Por otro lado, agregó: “Hay grandísimos jugadores, hay un seleccionador, a mí nadie me dijo absolutamente nunca jamás ‘Oye, vas a ir aquí, vas a ir’. No, no. O sea, yo simplemente tomo la decisión del cambio, opto por poder ser seleccionado, pero no depende absolutamente de mí“.

Para culminar, subrayó: “Lo único que depende de mí es intentar hacer cada fin de semana las cosas bien y ya está. Todos me conocen, tú me conoces, soy una persona que respeta todo siempre, absolutamente todo y lo único que me gusta hacer es estar competir jugar, disfrutar del fútbol y todo lo demás si viene genial y si no no pasa absolutamente nada“.

¿Cómo fue el ciclo de Álvaro Fidalgo en América?

Desde su arribo en 2021 hasta su actual salida, el jugador de 28 años fue parte de 227 compromisos con la Águilas, siendo titular en 203 de los mismos. Anotó 22 goles y realizó 30 asistencias, dejando entrever la importancia de su labor en el equipo. Levantó 4 títulos en el equipo.

En síntesis