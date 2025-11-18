Es tendencia:
Sigue EN VIVO México vs. Paraguay: minuto a minuto del amistoso internacional

En esta nota, sigue al instante todas las acciones del juego de preparación entre el 'Tri' y la 'Albirroja' de este martes.

Por Martín Zajic

México enfrenta a Paraguay en un amistoso.
¡A terminar con la sequía! La Selección Mexicana afrontará esta noche un nuevo desafío internacional, en busca de poner fin a la racha negativa de juegos consecutivos sin triunfos. Para ello, intentará vencer a Paraguay, el rival que tendrá en esta ocasión en Estados Unidos, en el marco de un amistoso de preparación para el Mundial.

El ‘Tri’ llega a este encuentro luego de igualar 0-0 con Uruguay en su primera presentación en esta fecha FIFA de noviembre, en un encuentro donde dejó mucho que desear. El combinado nacional fue superior a la ‘Celeste’ en aquel compromiso, pero no tuvo contundencia y los fanáticos quedaron con sensaciones poco agradables.

Por su parte, la ‘Albirroja’ arriba a este cotejo tras caer por 2-1 ante Estados Unidos, en un atractivo enfrentamiento de ida y vuelta que terminó decantando a favor de los ‘Stars and Stripes’. Serán partidos cruzados: México irá ante el último rival de EE.UU. (Paraguay), mientras que EE.UU irá ante el último rival de México (Uruguay) en simultáneo.

El amistoso internacional entre México y Paraguay se llevará a cabo HOY martes 18 de noviembre, con sede en el Alamodome de San Antonio (Texas, Estados Unidos), a partir de las 19.30 horas del Centro de México -22.30 hora Paraguay-. Lejos de casa pero en un territorio conocido, la escuadra nacional buscará volver al triunfo para quitarse la mufa de encima.

El encuentro que protagonizarán los equipos de Javier Aguirre y Gustavo Alfaro contará con la transmisión en vivo y en directo de las pantallas de Azteca 7, Canal 5 y TUDN (por televisión), y de las plataformas ViX Premium y Azteca Deportes Network (vía streaming). Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto aquí en Bolavip.

Publicidad

El césped, en malas condiciones para México vs. Paraguay

El Alamodome no presenta el terreno de juego más adecuado para el normal desarrollo del compromiso internacional de selecciones. David Faitelson, periodista de TUDN, compartió una imagen del estado del campo y apuntó contra los jugadores del 'Tri' por su imparcialidad al respecto en suelo estadounidense.

Aficionados de México y Paraguay ingresan al Alamodome

Abrieron las puertas del estadio sede del amistoso, y las parcialidades de ambos equipos ya ocupan sus ubicaciones en las gradas del recinto. Con mayoría de fanáticos mexicanos en San Antonio, se ven las caras dos seleccionados históricos del continente y nadie se quiere perder esta cita que promete en los Estados Unidos.

Horario de inicio de México vs. Paraguay

El amistoso internacional entre el 'Tri' y la 'Albirroja' dará comienzo a las 19.30 hora CDMX, misma zona horaria que la de San Antonio, Texas, donde se disputará el encuentro. El imponente Alamodome será el anfitrión de este especial enfrentamiento de selecciones, aunque no se espera un gran marco de público presente en las gradas.

¡TODO LISTO PARA MÉXICO VS. PARAGUAY!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del partido entre la Selección Mexicana y Paraguay, por un nuevo amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial 2026. ¡A continuación, la cobertura al instante del encuentro!

