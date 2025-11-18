¡A terminar con la sequía! La Selección Mexicana afrontará esta noche un nuevo desafío internacional, en busca de poner fin a la racha negativa de juegos consecutivos sin triunfos. Para ello, intentará vencer a Paraguay, el rival que tendrá en esta ocasión en Estados Unidos, en el marco de un amistoso de preparación para el Mundial.

El ‘Tri’ llega a este encuentro luego de igualar 0-0 con Uruguay en su primera presentación en esta fecha FIFA de noviembre, en un encuentro donde dejó mucho que desear. El combinado nacional fue superior a la ‘Celeste’ en aquel compromiso, pero no tuvo contundencia y los fanáticos quedaron con sensaciones poco agradables.

Por su parte, la ‘Albirroja’ arriba a este cotejo tras caer por 2-1 ante Estados Unidos, en un atractivo enfrentamiento de ida y vuelta que terminó decantando a favor de los ‘Stars and Stripes’. Serán partidos cruzados: México irá ante el último rival de EE.UU. (Paraguay), mientras que EE.UU irá ante el último rival de México (Uruguay) en simultáneo.

El amistoso internacional entre México y Paraguay se llevará a cabo HOY martes 18 de noviembre, con sede en el Alamodome de San Antonio (Texas, Estados Unidos), a partir de las 19.30 horas del Centro de México -22.30 hora Paraguay-. Lejos de casa pero en un territorio conocido, la escuadra nacional buscará volver al triunfo para quitarse la mufa de encima.

El encuentro que protagonizarán los equipos de Javier Aguirre y Gustavo Alfaro contará con la transmisión en vivo y en directo de las pantallas de Azteca 7, Canal 5 y TUDN (por televisión), y de las plataformas ViX Premium y Azteca Deportes Network (vía streaming). Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto aquí en Bolavip.