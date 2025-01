La Selección Mexicana comenzó el año con el pie derecho. El Tri viajó a Sudamérica para jugar dos amistosos con una plantilla protagonizada por jugadores de la Liga MX y salió victorioso del primero por 2-0 ante Internacional de Porto Alegre, en el Estadio Beira-Rio.

El cotejo se disputó este jueves y tuvo como goleadores a Erik Lira y Jorge Ruvalcaba. Sin embargo, Javier Aguirre destacó puntualmente a un futbolista, y lo hizo incluso antes del encuentro contra el Colorado. Se trata de Efraín Álvarez, centrocampista de Xolos de Tijuana que está en el radar de Chivas de Guadalajara en el presente mercado de fichajes.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Efraín Álvarez?

“La verdad me sorprendió mucho Efra. No lo tenía yo tan ubicado y me encantó el chavo. Cuando lo vi con Tijuana, hasta gordito lo veía. Está medio culón, pero no está gordo”, comenzó diciendo el Vasco sobre Álvarez en declaraciones pera TUDN previo al inicio del amistoso internacional. Y completó: “La verdad es un chavo que me sorprendió gratamente su calidad, tiene mucha calidad“.

Efraín Álvarez sorprendió al Vasco Aguirre en la Selección Mexicana (GETTY IMAGES)

Chivas va en serio por Efraín Álvarez

Según Gibran Araige de TUDN, Chivas de Guadalajara estaría dispuesto a pagar 8 millones de dólares por Efraín Álvarez. El talentoso mediocampista ofensivo de 22 años está dando que hablar y el Rebaño Sagrado parece ser el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios. Sería su tercer destino tras sus pasos por Los Angeles Galaxy y Xolos de Tijuana.

La alineación de la Selección Mexicana vs. Internacional de Porto Alegre

José Raúl Rangel

José Castillo

Eduardo Águila

Jesús Gallardo

Ramón Juárez

Elías Montiel

Erik Lira

José David Ramírez

Efraín Álvarez

Jorge Ruvalcaba

Guillermo Martínez

