Conoce qué equipos plasmarán en la cancha los 'Potros' y los 'Tuzos' para el gran partido de esta noche.

El mítico Estadio Azteca reabrirá sus puertas para albergar una muy interesante alternativa para acompañar la cena del viernes por la noche. Atlante y Pachuca serán los equipos animadores del encuentro que se celebrará en el Coloso de Santa Úrsula. En la continuidad de la jornada 8 del Apertura 2026, hay expectativa y fiesta en la capital.

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Los ‘Potros de Hierro’ vienen de sumar un punto importante en su visita al Atlas, contra el que igualaron 1-1 gracias a un golazo del refuerzo Martín Sarrafiore. El conjunto de Miguel Herrera necesita volver a ganar, pues se ubica en el 14° lugar de la tabla, con 7 puntos, tras cosechar un triunfo, cuatro empates y siete caídas.

Los ‘Tuzos’, por su lado, vienen de lograr una gran victoria en su visita a FC Juárez, al que derrotaron por 2-0 con tantos de Salomón Rondón y Alan Bautista. El equipo de Benjamín Mora también estn lejos y se colocan en el 12° puesto del torneo, con 8 puntos, producto de dos victorias, dos igualdades y tres derrotas.

El Azteca aguarda por Atlante y Pachuca [Foto: Getty]

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La probable alineación de Atlante ante Pachuca:

Oscar Jiménez.

Walter Portales.

Eduardo Tercero.

Christopher Alfaro.

Aaron Quirós.

Armando Escobar.

Luis Calzadilla.

Eugenio Pizzutto.

Martín Sarrafiore.

Luis Puente.

Jhojan Julio.

DT: Miguel Herrera.

La probable alineación de Pachuca ante Atlante:

Carlos Moreno.

Carlos Sánchez.

Eduardo Bauermann.

Sergio Barreto.

Francisco Venegas.

Sergio Rodríguez.

Christian Rivera.

Kenedy.

Alan Bautista.

Oussama Idrissi.

Salomón Rondón.

DT: Benjamín Mora.

¿A qué hora juegan Atlante vs. Pachuca por el Apertura 2026?

El duelo entre los ‘Potros de Hierro’ y los ‘Tuzos’ tendrá lugar HOY viernes 11 de septiembre, en el Estadio Azteca, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El enfrentamiento está estipulado para arrancar a jugarse a partir de las 21.00 horas del Centro de México, en el último turno de la agenda futbolera del día.

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¿Dónde ver EN VIVO Atlante vs. Pachuca por el Apertura 2026?

El partido entre los azulgranas y los blanquiazules será transmitido en directo por televisión a través de los canales de Azteca 7 (señal abierta) y ESPN 2 (señal de cable). Mientras tanto, también se podrá seguir online, vía streaming, por medio de las plataformas Disney+ Premium y Azteca Deportes Network, y por la app de Azteca Deportes.