¿Qué necesita México para clasificar a los 8vos del Mundial Femenil Sub 20?

México cayó ante las anfitrionas y ahora pone en riesgo su clasificación a los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub 20.

Este martes, la Selección Mexicana Femenil tenía su segundo partido de la fase de grupos en el Mundial Sub 20. Sin embargo, se medían ante las anfitrionas, Polonia que venían de vencer 3-0 a Argentina. Lamentablemente, aunque fueron las primeras en abrir el marcador recién iniciado el juego, terminaron perdiendo 2-1.

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El equipo de Doriva Bueno no pudo sacar el resultado y después del empate ante Benín en el primer partido del Grupo A, ahora se encuentra en la cuerda floja y podrían quedar eliminadas en la primera ronda del campeonato y sin la oportunidad de llegar a los octavos de final de la competencia, siendo un mal resultado para esta escuadra tricolor.

Hasta el momento el primer lugar de la tabla en el Grupo A es para Polonia, quienes suman 6 puntos; el segundo puesto es para Argentina con 3 unidades; el tercer lugar es para México con un punto, lo mismo que Benín, quienes ocupan el cuarto sitio.

¿Qué necesita México para clasificar a 8vos en el Mundial Sub 20?

Ahora, el cuadro nacional necesita vencer en su tercer y último partido a la Albiceleste, quienes el día de hoy derrotaron 8-0 al conjunto de Benín. Por el resultado podría no ser un partido sencillo para las mexicanas, pero sería su única opción de clasificar, ya que llegaría a cuatro unidades y podría meterse en el segundo puesto.

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En caso de vencer a Argentina, también Benín tendría que caer frente a Polonia, ya que de esta manera clasificarían Polonia y México a los octavos de final. Un empate no le serviría al cuadro de Bueno, ya que sumarían sólo 2 unidades, mientras que las argentinas llegarían a cuatro puntos y las dejarían fuera, siendo la victoria el único resultado que les funciona.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Argentina?

El partido será el próximo viernes 11 de septiembre a las 10:00 horas del centro de México y será transmitido a través de Canal Nu9ve, ViX, TUDN y por FIFA+ (mediante DAZN).

En síntesis

Selección Mexicana Femenil perdió 2-1 contra la anfitriona Polonia en el Mundial.

perdió 2-1 contra la anfitriona Polonia en el Mundial. Grupo A: México suma un punto y está obligado a vencer a Argentina.

México suma un punto y está obligado a vencer a Argentina. 11 de septiembre: Jugarán el partido decisivo a las 10:00 horas por TUDN.