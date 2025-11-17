La Selección Mexicana juega este martes su último amistoso en el año. El equipo dirigido por Javier Aguirre viene de empatar el sábado pasado por 0-0 con Uruguay y ahora el Tri se enfrenta con Paraguay en el Alamodome, estadio ubicado en Texas.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y Javier Aguirre sabe que le quedan pocos partidos para conformar la lista definitiva. En este caso, el entrenador de México adelantó que hará hasta siete cambios en la alineación contra Paraguay.

“Quiero cambiar 7 jugadores. El resultado es importante y todos nos movemos en un entorno y un mundo del futbol resultadista. Pero mi obligación es ver más allá de cuántas victorias, empates o derrotas tenemos“, comenzó diciendo el entrenador del Tri en la conferencia de prensa.

“El día 11 de junio yo tengo que presentar 25-26 jugadores que, en este proceso de un año y unos meses, me demuestren que tienen capacidad futbolística, por supuesto, me demuestren capacidad táctica para adaptarse y sobre todo un equilibrio emocional“, agregó el Vasco.

México viene de empatar 0-0 con Uruguay (Getty Images)

“Porque de repente el jugador está sujeto a mucho estrés y presión y hay que responder y estar a la altura de las circunstancias“, manifestó Javier Aguirre de por qué piensa realizar tantas modificaciones en la alineación comparado a lo que fue el amistoso con Uruguay.

Javier Aguirre sobre los abucheos

Por otro lado, el DT de la Selección Mexicana habló sobre los abucheos en el partido ante Uruguay y los cánticos en contra suyo: “El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo y que no acepte la crítica y que no esté preparado para ser sometido a juicio público no sirve para esto, yo así lo veo”.

“La más fácil para mí es escudarme en pretextos, en arbitrajes, en que los jugadores no me entienden, pero esto da vueltas y la mentira siempre regresa. Ahí es donde donde necesitamos equilibrio emocional, necesitamos piel gruesa, necesitamos paz mental y estamos en ello“, concluyó Javier Aguirre.

En síntesis