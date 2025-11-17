Es tendencia:
Javier Aguirre reveló cuántos cambios hará en la alineación de México frente a Paraguay

Javier Aguirre adelantó en la conferencia de prensa los motivos por los que hará tantas modificaciones ante Paraguay.

Por Patricio Hechem

Javier Aguirre, el técnico de México
© Getty ImagesJavier Aguirre, el técnico de México

La Selección Mexicana juega este martes su último amistoso en el año. El equipo dirigido por Javier Aguirre viene de empatar el sábado pasado por 0-0 con Uruguay y ahora el Tri se enfrenta con Paraguay en el Alamodome, estadio ubicado en Texas.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y Javier Aguirre sabe que le quedan pocos partidos para conformar la lista definitiva. En este caso, el entrenador de México adelantó que hará hasta siete cambios en la alineación contra Paraguay.

Quiero cambiar 7 jugadores. El resultado es importante y todos nos movemos en un entorno y un mundo del futbol resultadista. Pero mi obligación es ver más allá de cuántas victorias, empates o derrotas tenemos“, comenzó diciendo el entrenador del Tri en la conferencia de prensa.

“El día 11 de junio yo tengo que presentar 25-26 jugadores que, en este proceso de un año y unos meses, me demuestren que tienen capacidad futbolística, por supuesto, me demuestren capacidad táctica para adaptarse y sobre todo un equilibrio emocional“, agregó el Vasco.

México viene de empatar 0-0 con Uruguay (Getty Images)

Porque de repente el jugador está sujeto a mucho estrés y presión y hay que responder y estar a la altura de las circunstancias“, manifestó Javier Aguirre de por qué piensa realizar tantas modificaciones en la alineación comparado a lo que fue el amistoso con Uruguay.

Javier Aguirre sobre los abucheos

Se confirmó la lesión de Hirving Lozano y será baja para el amistoso de México ante Paraguay

Se confirmó la lesión de Hirving Lozano y será baja para el amistoso de México ante Paraguay

Por otro lado, el DT de la Selección Mexicana habló sobre los abucheos en el partido ante Uruguay y los cánticos en contra suyo: “El que no sepa estar sentado aquí o salir al campo y que no acepte la crítica y que no esté preparado para ser sometido a juicio público no sirve para esto, yo así lo veo”.

“La más fácil para mí es escudarme en pretextos, en arbitrajes, en que los jugadores no me entienden, pero esto da vueltas y la mentira siempre regresa. Ahí es donde donde necesitamos equilibrio emocional, necesitamos piel gruesa, necesitamos paz mental y estamos en ello“, concluyó Javier Aguirre.

En síntesis

  • Javier Aguirre adelantó que hará siete cambios en la alineación de México contra Paraguay.
  • El partido de México vs. Paraguay se jugará en el Alamodome, estadio ubicado en Texas.
  • Javier Aguirre manifestó que sus jugadores deben aceptar las críticas, debido a los abucheos en el amistoso ante Uruguay.
Patricio Hechem
