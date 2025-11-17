En el marco del amistoso internacional de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana enfrentó a Uruguay en el Estadio TSM de la ciudad de Torreón y empataron 0-0 sin muchas emociones. Pese a no haber muchas emociones, el Tri recibió una mala noticia.

Y es que Hirving Lozano debió salir a los 45 minutos de partido tras una dura entrada de un futbolista uruguayo. De inmediato ingresaron las asistencias que evaluaron al delantero y se consideró prudente que saliera de cambio un minuto después.

Ahora, tras los estudios realizados, se confirmó que el Chucky no estará disponible para el amistoso ante Paraguay en Estados Unidos. Esto también es una mala noticia para San Diego FC, que se encuentra disputando los playoffs por el título de la MLS.

Así lo informaron en un posteo en ‘X’: “Después de abandonar el campo en el partido vs Uruguay, el jugador Hirving Lozano fue sometido a una resonancia magnética y ecografía músculo-esquelética del muslo posterior izquierdo, resultando en una sobrecarga muscular de semimembranoso y semitendinoso que limitarán su participación con la Selección Nacional de México para el siguiente partido vs Paraguay“.

El cuadro debutante en el torneo estadounidense estará jugando por las Semifinales de la Conferencia Este el próximo martes 25 de noviembre, por lo que habrá que seguir de cerca la evolución del jugador. Lo más probable es que no llegue y la franquicia pierda a su jugador estrella para ese duelo.

¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección Mexicana por la Fecha FIFA?

De cara al segundo compromiso de la Fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana se medirá ante la Selección de Paraguay. El encuentro será el próximo martes 18 de noviembre desde las 19:30 horas (Ciudad de México) en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, estado de Texas.

En síntesis