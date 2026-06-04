El Tri se enfrenta a la Águila Bicéfala en un amistoso durante la previa del certamen internacional que iniciará el próximo 11 de junio.

En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, México y Serbia se miden este jueves 4 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara a seguir creciendo como equipo.

Publicidad

Del lado del equipo a cargo de Javier Aguirre, viene de cosechar una valiosa victoria el pasado 30 de mayo ante Australia por 1-0 en Pasadena. Ahora, el Tri buscará probarse con un rival de otra región para saber cómo está con rivales de otros rincones del mundo.

Los hombres dirigidos por Veljko Paunovic arriban luego de una dura derrota ante Cabo Verde por 3-0 el pasado domingo. Cabe recordar que el conjunto europeo no se clasificó a la Copa del Mundo 2026 y ya trabaja para estar en la cita del 2030.

La probable alineación de México vs. Serbia

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

DT: Javier Aguirre

Publicidad

La probable alineación de Serbia vs. México