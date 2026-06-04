En el marco de un amistoso internacional en la previa del Mundial 2026, México y Serbia se miden este jueves 4 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Ambos conjuntos buscarán ganar para seguir puliendo detalles de cara a seguir creciendo como equipo.
Del lado del equipo a cargo de Javier Aguirre, viene de cosechar una valiosa victoria el pasado 30 de mayo ante Australia por 1-0 en Pasadena. Ahora, el Tri buscará probarse con un rival de otra región para saber cómo está con rivales de otros rincones del mundo.
Los hombres dirigidos por Veljko Paunovic arriban luego de una dura derrota ante Cabo Verde por 3-0 el pasado domingo. Cabe recordar que el conjunto europeo no se clasificó a la Copa del Mundo 2026 y ya trabaja para estar en la cita del 2030.
La probable alineación de México vs. Serbia
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Erik Lira
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- DT: Javier Aguirre
La probable alineación de Serbia vs. México
- Filip Stankovic
- Adem Avdic
- Strahinha Pavlovic
- Shtrahinja Eraovic
- Kostam Nedelijkovic
- Aleksandar Stankovic
- Njegos Petrovic
- Veljko Birmancevic
- Vlatcheslav Malafeev
- Vasilije Kostov
- Andrija Zivkovic
- DT: Veljko Paunovic