¡Lo dio vuelta! México marcó el 2-1 tras un insólito blooper del guardameta de Serbia

El Águila Bícéfala protagonizó un blooper que terminó en la segunda anotación del Tri ante el conjunto europeo.

En el marco de un amistoso internacional, la Selección Mexicana enfrenta a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Ciudad de México. El Tri apuntala detalles de su juego para el debut mundialista de la próxima semana, por lo que busca transmitir una imagen convincente.

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En un duelo que arrancó difícil por el blooper entre Jesús Gallardo y Johan Vásquez que terminó con el gol rival por parte de Petar Stanić, el equipo nacional reaccionó a tiempo tras el empate que estampó el propio Vásquez redimiéndose de su error.

¡Autogol de Nikola Simić con error de Filip Stanković (ambos de Serbia) para darle ventaja de 2-1 para México! Narración de @enriquebermudez para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/pxeBW46m55 — lilboimx (@lilboimx) June 5, 2026

Cuando parecía que el marcador podía terminar en empate 1-1 al entretiempo, la selección europea protagonizó un blooper, devolviendo gentilezas con el Tri. El portero Filip Stankovic jugó rápido a los 45’+2 con Stefan Bukinac y este le devolvió el balón. El guadameta se confió al querer sacar el balón largo y calculó mal el control, pasando la pelota frente a sus ojos y metiéndose lentalmente en su portería.

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Cabe recordar que el equipo nacional acumula un invicto de 7 encuentros en duelos amistosos con 5 victorias y 2 empates. En su preparación para el certamente internaciona, el equipo de Javier Aguirre está invicto este 2026 tras derrotar a Panamá, Bolivia, Islandia, Ghana y Australia, e igualar ante Portugal y Bélgica.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Tras este compromiso, el conjunto a cargo del Vasco tendrá ni más ni menos que el debut en el Mundial 2026. Por la Jornada 1 del Grupo A se enfrentarán a Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Banorte de la capital mexicana.