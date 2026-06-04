En el marco de un amistoso internacional, la Selección Mexicana enfrenta a Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Ciudad de México. El Tri apuntala detalles de su juego para el debut mundialista de la próxima semana, por lo que busca transmitir una imagen convincente.

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Sin embargo, todo se torció a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Petar Stanić tomó el balón en la mitad del campo de juego y corrió hacia la portería de Raúl Rangel. Lo insólito fue que Jesús Gallardo y Johan Vásquez fueron al mismo tiempo a marcar y se chocaron, haciendo que el serbio pase sin problema.

¡Gol de Petar Stanić (Serbia) tras error de Johan Vásquez (México) para el 1-0! Narración de @enriquebermudez para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/AhU8OmggGe — lilboimx (@lilboimx) June 5, 2026

El futbolista quedó mano a mano con el portero de Chivas y definió a gusto y placer para poner arriba a su equipo. El conjunto nacional logró reaccionar casi 15 minutos después, luego de que el propio Vásquez se redimiera con un gol de cabeza tras un centro enviado por Brian Gutiérrez.

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Cabe recordar que el equipo nacional acumula un invicto de 7 encuentros en duelos amistosos con 5 victorias y 2 empates. En su preparación para el certamente internaciona, el equipo de Javier Aguirre está invicto este 2026 tras derrotar a Panamá, Bolivia, Islandia, Ghana y Australia, e igualar ante Portugal y Bélgica.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

Tras este compromiso, el conjunto a cargo del Vasco tendrá ni más ni menos que el debut en el Mundial 2026. Por la Jornada 1 del Grupo A se enfrentarán a Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Banorte de la capital mexicana.