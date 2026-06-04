Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto del juego entre México y Serbia , por un amistoso internacional camino al Mundial 2026. ¡Todo listo para el desarrollo de un partidazo!

A menos de dos horas para el inicio del partido, el Estadio Nemesio Diez luce impecable con su campo de juego siempre en perfectas condiciones. Será un verdadero 'Infierno' la casa de Toluca.

A partir de este momento, los fanáticos comienzan a ingresar al recinto para ocupar sus ubicaciones respectivas. En las afueras, algunos aún se toman su tiempo para botanear en los puestos gastronómicos.

Sigue aquí y al instante todas las acciones que sucedan en el partido del 'Tri' de esta noche.

La Selección Mexicana afrontará su tercer y última prueba en la antesala de su debut, cuando reciba a Serbia este jueves en un cruce espectacular. El combinado nacional se mide ante un rival europeo, a pocos días del inicio del evento más esperado del año. Se viene el Mundial 2026 y la preparación se cierra con un amistoso de alto nivel.

En lo que va de este año futbolístico, México acumula un invicto de siete partidos, con cinco triunfos, dos empates y ninguna derrota. En el inicio, venció por 1-0 a Panamá, por 1-0 a Bolivia y por 4-0 a Islandia. Luego, igualó 0-0 con Portugal y 1-1 con Bélgica. Y en este último tramo, superó por 2-0 a Ghana y por 1-0 a Australia.

Tras un breve viaje al país vecino para ese último amistoso, el equipo de Javier Aguirre vuelve al país y se encontrará con su afición. La despedida antes de la Copa del Mundo será con la gente, en México, y ante un contrincante europeo como Serbia. Será sin dudas una noche muy emotiva para todos, palpitando el esperado estreno.

México se despide de su público antes del Mundial [Foto: Getty]

El partido México vs. Serbia se llevará a cabo HOY jueves 4 de junio, a partir de las 20.00 hora CDMX, en el marco de un amistoso internacional camino al comienzo del Mundial 2026. El encuentro se disputará ni más ni menos que en el Estadio Nemesio Diez, la casa del Toluca, uno de los ambientes más calientes para cualquier visitante.

Para poder sintonizar el amistoso de esta noche, en televisión será transmitido por las pantallas de TUDN, Canal 5 y Azteca 7, y por streaming lo pasar solo ViX Premium. Ahora bien, la mejor cobertura minuto a minuto la encontrarás en Bolavip, donde podrás saber qué sucede al instante en el juego entre México y Serbia.