Tras la derrota frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, Julián Quiñones publicó un mensaje en redes sociales y se refirió a la eliminación de la Selección Mexicana.

México fue eliminado del Mundial 2026 el domingo pasado tras caer 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca y el golpe todavía sigue siendo muy duro para todo un país. El Tri estuvo muy cerca de dar el gran golpe frente a uno de los principales candidatos al título, pero terminó despidiéndose en los octavos de final.

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A pesar de la eliminación, la Selección Mexicana dejó una imagen muy positiva a lo largo de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Javier Aguirre compitió de igual a igual frente a rivales de gran nivel, mostró carácter durante todo el torneo y se marchó con la frente en alto tras una actuación que ilusionó a millones de aficionados.

Uno de los grandes protagonistas del combinado nacional fue Julián Quiñones. El delantero, que en su momento recibió numerosas críticas por su proceso de naturalización, respondió dentro de la cancha con goles, entrega y sacrificio, convirtiéndose en uno de los futbolistas más destacados de México durante el certamen.

Gracias a sus actuaciones, Quiñones se ganó el reconocimiento de gran parte de la afición mexicana. Partido tras partido fue clave para el Tri y terminó siendo el goleador del equipo en el Mundial 2026, dejando atrás cualquier cuestionamiento sobre su compromiso con la camiseta.

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El emotivo mensaje de Julián Quiñones

Horas después de la eliminación, Julián Quiñones utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dirigido a la afición. “Gracias mi México 🇲🇽 por todo lo vivido en este Mundial, ustedes se merecían más alegrías. Orgulloso de todo lo que hicieron por nosotros. Eternamente agradecido”, escribió el atacante, un mensaje que rápidamente se llenó de miles de reacciones y comentarios de apoyo.

En sintesis

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en octavos.

quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Inglaterra en octavos. El delantero Julián Quiñones finalizó como el máximo goleador de la selección mexicana.

finalizó como el máximo goleador de la selección mexicana. El atacante publicó un emotivo mensaje de agradecimiento para los aficionados en redes sociales.