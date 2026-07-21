Cuándo y contra quiénes sería su debut de Rafa Márquez como DT de México

Después de que acabó el sueño del Mundial para la Selección Mexicana, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer la salida de Javier Aguirre que ya estaba presupuestada para que Rafael Márquez, quien estaba como auxiliar técnico tomara este cargo.

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De esta manera, se viene una nueva era, donde el exfutbolista ya habría formado el cuerpo técnico que estaba buscando para cumplir sus próximos objetivos de cara al 2030, donde ahí la escuadra ya tendrá que ganarse su lugar mediante los clasificatorios.

Es por eso que ya estarían listos los primeros dos partidos de preparación de Rafa al frente del combinado azteca en las próximas fechas FIFA de septiembre y octubre, analizando a rivales de Conmebol con los que se tendría que medir en esta ocasión.

¿Cuándo debutará Rafa Márquez con México?

De acuerdo con la información de Multimedios Deportes, el primer partido de Márquez sería ante Colombia en Baltimore, mientras que su segundo duelo ante Perú en New Jersey, ambos en Estados Unidos para mantener contacto con la afición latina.

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Cabe mencionar que la misma fuente ha revelado que aún estarían por confirmar a un par de rivales, ya que ahora la FIFA decidió juntar estos dos meses para que no haya más parón de actividades en las ligas. Entre las sedes para estos duelos estarían Estados Unidos y Chile.

En síntesis