El delantero fue la gran figura del Tri en el certamen internacional y su futuro podría estar en el Viejo Continente.

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer frente a Inglaterra en un partido muy disputado. El golpe fue duro para el equipo de Javier Aguirre, que soñaba con seguir haciendo historia como anfitrión del torneo. Sin embargo, más allá del resultado, el Tri dejó buenas sensaciones por el nivel competitivo que mostró a lo largo de la Copa del Mundo y por la aparición de varios futbolistas que ilusionan de cara al futuro.

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Entre las grandes figuras de la Selección Mexicana apareció Julián Quiñones. El delantero naturalizado respondió en los momentos importantes y fue uno de los jugadores más destacados del equipo. El ex Atlas, Tigres y América convirtió cuatro goles en el torneo.

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Con actuaciones de este nivel, todo indica que el paso de Quiñones por el futbol de Arabia Saudita podría estar llegando a su fin. El atacante del Al-Qadsiyah ha demostrado que tiene condiciones para competir en la élite y no sería extraño que varios clubes europeos se interesen en ficharlo en los próximos mercados de pases.

Ante este escenario, le preguntamos a Gemini, la inteligencia artificial de Google, cuáles serían los cinco equipos de Europa donde Julián Quiñones podría brillar tras su gran Mundial 2026. Estas fueron sus respuestas.

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Atlético de Madrid

“El sistema de Diego Simeone parece diseñado para futbolistas con el perfil de Julián Quiñones. El ‘Cholo’ exige delanteros y extremos que presionen, colaboren defensivamente y ataquen con intensidad, cualidades que el mexicano ha demostrado de forma constante. Podría competir por la banda izquierda o desempeñarse como segundo delantero con libertad para atacar los espacios.”

Newcastle United

“La Premier League demanda potencia física, resistencia y velocidad, características que Quiñones posee de sobra. Newcastle apuesta por un fútbol de transiciones rápidas y verticalidad, un contexto ideal para explotar sus virtudes y aportar desequilibrio y goles desde las bandas.”

Atalanta

“El estilo de Gian Piero Gasperini potencia a futbolistas intensos y versátiles. Quiñones encajaría perfectamente en un sistema de presión alta, movilidad constante e intercambio de posiciones, además de aportar su capacidad para jugar de espaldas y finalizar las jugadas.”

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Olympique de Marsella

“La Ligue 1 es una competición muy física y el Olympique de Marsella valora futbolistas con entrega, intensidad y personalidad. Tras su gran Mundial, Quiñones podría convertirse en una pieza importante del ataque gracias a su agresividad ofensiva y capacidad para marcar diferencias.”

Sevilla FC

“El Sevilla suele buscar atacantes con desborde, gol y capacidad para resolver partidos. Julián Quiñones llegaría con el impulso de su destacada actuación mundialista y tendría las condiciones ideales para consolidarse en LaLiga gracias a su combinación de técnica y fortaleza física.”

En sintesis

Julián Quiñones destacó con la Selección Mexicana en el Mundial antes de la eliminación.

destacó con la Selección Mexicana en el Mundial antes de la eliminación. El delantero milita actualmente en el Al-Qadsiyah , club de la liga de Arabia Saudita.

, club de la liga de Arabia Saudita. Una inteligencia artificial analizó cinco clubes de Europa donde el atacante podría brillar.