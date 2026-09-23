México vuelve a Monterrey para la Concacaf Nations League: historial y último partido

La Selección Mexicana ha comenzado la planificación para disputar la ronda de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, cuyos compromisos de ida y vuelta se llevarán a cabo entre el 9 y el 17 de noviembre. De cara a esta eliminatoria, el conjunto dirigido por Rafa Márquez concretará su regreso a la cancha del Estadio Monterrey.

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Durante los últimos días cobró fuerza la versión sobre el retorno del combinado nacional a territorio regiomontano tras ocho años de ausencia. Este miércoles 23 de septiembre, la Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial la designación de la casa de los Rayados para albergar el último compromiso del Tri en 2026, dado que el Estadio Banorte no estará disponible debido a los compromisos pactados por la NFL entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

México obtuvo su boleto directo a la fase de cuartos de final al colocarse entre los cuatro representativos mejor clasificados de la Liga A, compartiendo dicha condición con Estados Unidos, Canadá y Panamá. Bajo este formato, el cuadro azteca cerrará la eliminatoria como local en la Sultana del Norte el martes 17 de noviembre, ante un rival que quedará definido al término de la Fecha FIFA de septiembre-octubre.

Último partido del Tri en Monterrey

El inmueble de Guadalupe se consolidó como una sede de relevancia internacional al albergar cuatro encuentros de la Copa del Mundo 2026, además de dos cotejos de la repesca previa. En lo referente a selecciones nacionales, el antecedente más reciente en dicho escenario correspondió a la Selección Mexicana Femenil, cuando se midió ante Haití durante el Campeonato Concacaf W en 2022.

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Partido oficial en México 🔥🇲🇽



¡Incondicionales, nos vemos el 17 de noviembre en el estadio Monterrey para los Cuartos de Final de la Liga de Naciones! ⚽👏



Todos juntos en casa por el pase al Final Four 🏆. pic.twitter.com/i02sdiEOAt — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 23, 2026

No obstante, para rastrear el último antecedente del seleccionado varonil mayor en la entidad hay que remontarse más de 8 años atrás al 11 de octubre de 2018. En aquella oportunidad, el Tri, encabezado de forma interina por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, se impuso 3-2 a Costa Rica en un duelo de carácter amistoso celebrado en la cancha del Estadio Universitario.

Monterrey, una fortaleza para México

A pesar del prolongado periodo sin tener presencia en la capital de Nuevo León, la Selección Mexicana ha convertido a Monterrey en un baluarte cuando le toca disputar encuentros en suelo nacional. De 34 enfrentamientos sostendidos en territorio regio a lo largo de la historia, el conjunto tricolor registra un saldo favorable de 24 victorias, cinco empates y únicamente cinco derrotas.

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En síntesis