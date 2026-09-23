Gilberto Mora usará la 10 de México ante ausencia de Alexis Vega, eclipsando el récord de Giovani Dos Santos

Con la oportunidad de usar la número 10 en su espalda tras la ausencia de Alexis Vega, Gilberto Mora está posicionado para romper un record de Giovani Dos Santos con la Selección Mexicana.

Gilberto Mora dará un paso definitivo hacia su consolidación como la nueva joya de la Selección Mexicana cuando porte el dorsal número 10 durante la próxima gira internacional, aprovechando la ausencia de Alexis Vega en la convocatoria. En consecuencia, la promesa de los Xolos de Tijuana se encamina a romper una marca histórica que pertenecía a Giovani dos Santos con el cuadro tricolor.

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Alexis Vega representó una de las omisiones más destacadas en la primera lista presentada por Rafa Márquez para su debut al frente del combinado nacional en esta ventana FIFA. Tras vestir la camiseta 10 durante la Copa del Mundo 2026, donde tuvo una participación discreta con apenas 11 minutos disputados en el duelo inaugural ante Sudáfrica, el mítico número quedó vacante.

Según reveló el periodista Gibrán Araige de TUDN, Gilberto Mora fue el elegido por Rafa Márquez para asumir la responsabilidad de llevar el dorsal 10 en la espalda. De esta forma, el mediocampista de 17 años dejará de lado el número 19 que utilizó en la justa mundialista, sumando así su cuarto dorsal diferente con el representativo mayor tras haber portado anteriormente el 7 y el 11.

Otro récord para Gil Mora en la Selección

El siguiente compromiso del conjunto azteca se celebrará este sábado 26 de septiembre frente a Colombia, escenario que abre la puerta para que Mora imponga un nuevo registro en los libros de historia del seleccionado nacional. En caso de sumar minutos sobre el terreno de juego, se convertirá en el futbolista más joven en portar el número 10 en un partido de la Selección Mexicana, haciéndolo con 17 años, 11 meses y 12 días.

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Giovani Dos Santos con la 10 de Mexico en la CONCACAF Gold Cup de 2011. (Streeter Lecka/Getty Images)

Esta marca se encontraba en poder de Giovani dos Santos, quien asumió el rol de portador del ’10’ en la era moderna a la edad de 18 años y tres meses durante la temporada 2007. Este hito se sumaría al récord que ya ostenta Mora como el debutante más joven en partidos oficiales del Tri a los 16 años, superando el histórico registro de Carlos Laviada.

Un número 10 sin dueño en esta década

A lo largo del siglo XXI, la camiseta número 10 estuvo asociada principalmente a las etapas de Cuauhtémoc Blanco y Giovani dos Santos; sin embargo, tras el alejamiento de ambos referentes, la codiciada playera ha rotado constantemente por diversos nombres sin encontrar un dueño definitivo en los últimos años.

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Durante la presente década de 2020, hasta siete futbolistas diferentes han portado el dorsal 10 con la Selección Mexicana: Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Uriel Antuna y Arturo González. Superada la mitad del ciclo rumbo a 2027, la irrupción de Gilberto Mora promete brindar estabilidad a un número cargado de simbolismo para el balompié nacional.

En síntesis