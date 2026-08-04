México vs Colombia Femenil: Cuándo y dónde ver la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México Femenil llegó a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y tendrá que pelear la medalla de oro ante Colombia.

Este martes la Selección Mexicana Femenil Sub 23 consiguió de nueva cuenta llegar a la Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La historia ante Venezuela donde se llevaron la medalla de oro en esta competencia se repite y ahora tendrán que medirse ante Colombia para poder considerarse las campeonas de este torneo.

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Es una de las competencias que más se le ha dado al conjunto tricolor y esta noche se impusieron ante El Salvador en las semifinales con un partido demasiado reñido. El equipo mexicano de Vanessa Martínez iba ganando 1-0 con la anotación de Lourdes Bosch, pero al 72′ cayó el empate y al no definir en los 90′ el partido se fue a los tiempos extra.

Fue ahí donde el combinado azteca se interpuso ante su rival para lograr un marcador final de 4-1. Las anotaciones cayeron gracias a un doblete de Andrea Frías y otro tanto más de Valerie Vargas para sella esa victoria que las pone de nueva cuenta en una final. Ahora ante las cafetaleras quienes vencieron a Venezuela en tanda de penales.

¿Cuándo y a qué hora es el México vs Colombia femenil?

Hay que recordar que las mexicanas disputaron justo su segundo duelo de fase de grupos ante La Tricolor y se llevaron la victoria de 1-0. Ahora el México vs Colombia será el próximo jueves 6 de agosto del 2026 a las 17:00 horas del centro de nuestro país en el Estadio Moca 85 en República Dominicana después del duelo por la medalla de bronce.

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¿Dónde ver a México femenil en la final en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

México femenil tendrá la oportunidad de conseguir de nueva cuenta la medalla de oro y el partido será transmitido a través de Claro Sports en televisión de paga e incluso en YouTube, así como mediante la plataforma de streaming y televisión por Fox Sports y finalmente en Azteca Networks, siendo las opciones para poder seguirlo.

En síntesis