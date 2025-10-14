Es tendencia:
Las alineaciones de México vs. Ecuador por el amistoso internacional

El Tri quiere recuperarse de la dura derrota que sufrió hace unos días ante Colombia y mostrar una mejor imagen ante Ecuador.

Por Ramiro Canessa

México vs. Ecuador por el amistoso internacional.
© Getty ImagesMéxico vs. Ecuador por el amistoso internacional.

La Selección Mexicana dejó más dudas que certezas el sábado pasado luego de la pésima actuación que mostró el equipo en el primer amistoso de preparación durante esta fecha FIFA de octubre. Los dirigidos por Javier Aguirre fueron goleados 4-0 por Colombia, lo que generó preocupación entre la afición pensando en lo que será el Mundial 2026.

Sin embargo, tendrán revancha rápida para mejorar la imagen y buscar una versión futbolística más sólida en el segundo partido de preparación. Aguirre todavía cuenta con algunos meses para probar variantes y terminar de definir la lista final para el torneo más importante a nivel selecciones.

Este martes, a las 20:30 hs de la CDMX, el Tri se enfrenta a Ecuador en el último amistoso de preparación de este mes. El encuentro se disputará en el Estadio Akron, la casa de Chivas de Guadalajara, y representa una oportunidad clave para corregir errores y ganar confianza.

Alineación de México para enfrentar a Ecuador

  • Carlos Acevedo
  • Israel Reyes
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Luis Chávez
  • Erik Lira
  • Marcel Ruiz
  • Charly Rodríguez
  • Julián Quiñones
  • Germán Berterame
  • Santiago Giménez
Alineación de Ecuador para visitar a México

  • Hernán Galíndez
  • Pervis Estupiñán
  • William Pacho
  • Joel Ordoñez
  • Alan Franco
  • Jordy Alcívar
  • Pedro Vite
  • Kendry Páez
  • John Yeboah
  • Ángelo Preciado
  • Enner Valencia
