Este martes la Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador en su segundo duelo amistoso de la Fecha FIFA. Después de su regreso a la Liga MX con Pachuca, Enner Valencia habló sobre este partido y sobre todo de la capacidad que tienen los jugadores mexicanos para poder destacar no sólo en estas competencias y rumbo al Mundial 2026, sino a nivel europeo.

Publicidad

Publicidad

México un gran rival para Ecuador

El ecuatoriano dejó en claro que no ve que este sea un partido distinto, porque no desean que el equipo Tricolor minimice al rival y deje a sus mejores elementos en la banca, puesto que ellos lo tomarán con seriedad: “Seguro va a ser un partido totalmente diferente (al de Colombia), tanto México como nosotros estamos preparando lo que va a ser el tema del Mundial, así que seguro el cuerpo técnico de México como el nuestro van a sacarse muchas dudas que tengan, va a ser un partido muy intenso”, recalcó.

ver también Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, elogió a Javier Aguirre en la previa al amistoso contra México

Valencia también apuntó a que dentro de estas competencias a nuestro país se le respeta y no quieren bajar la guardia para este encuentro, sobre todo después de que hayan tenido una goleada ante los cafeteros: “Lo tomamos con la seriedad que se merece México es una selección a nivel mundial muy respetada, así que tenemos que estar bien preparados”, puntualizó.

El error del futbol mexicano

Finalmente, el ecuatoriano habló de cómo es que en México debieran apoyar a los jugadores jóvenes que quieren ir a Europa para poder destacar con sus selecciones y es que ha visto que este trabajo se está haciendo mejor en su país, por lo que ha sido una gran oportunidad para que los futbolistas tengan un crecimiento y ve con buenos ojos que en la Liga MX se haga lo mismo.

Publicidad

Publicidad

“La verdad que cuando llega una oferta así por algún jugador y más que sea del Viejo Continente (Europa), específicamente, sería bueno que los dejen salir, sabemos todos cómo se vive el futbol en Europa, todo los jugadores que trabajamos para estar en Europa así que sería una buena línea, una buena idea, que donde se le pueda dar una oportunidad a todos los jóvenes mexicanos, con el ecuatorianos se está dando mucho que puedan ir a Europa, a los mexicanos sería bueno que vayan porque sabemos cómo se llevan las ligas por allá y sería una linda oportunidad después para las selecciones”. Enner Valencia en entrevista con Claro Sports.