La Selección Mexicana juega este martes su segundo amistoso de la Fecha FIFA frente a Ecuador. El equipo de Javier Aguirre busca cambiar la cara después de lo que fue la humillante derrota contra Colombia del sábado pasado que despertó muchas críticas.

Esta caída por 4-0 ante los cafeteros llevó a que numerosos protagonistas den su opinión acerca de lo ocurrido y del momento de México a menos de un año del comienzo del Mundial. En este sentido, Andrés Guardado no se mostró ilusionado de cara al futuro.

“Me toca estar del otro lado. Llevo tres años siendo un aficionado más pero no se puede tapar el sol con un dedo, es evidente que el proceso de cierta manera está complicado“, comentó en un inicio el histórico centrocampista en TUDN, aunque también cree que Javier Aguirre encontrará la manera de mejorar.

“No estamos encontrando la manera para que la gente se ilusione de aquí al mundial, pero estoy seguro que Aguirre encontrará respuestas para hacerla competitiva“, agregó Andrés Guardado. Por otro lado, el exjugador no cree que haya faltado actitud en la derrota frente a Colombia.

Andrés Guardado y Javier Aguirre (Imago7)

“La palabra actitud es muy engañosa… creo que los jugadores muestran actitud, no conozco a alguien que salga a perder, me costaría pensarlo y más porque fui jugador. Puede ser que dentro del partido se encontraron con un rival que los superó, no encontraba respuestas, y por ahí la gente que no sepa analizar cosas tácticas van a decir que la actitud no fue buena”, aseguró la leyenda de la Selección Mexicana.

Andrés Guardado sobre México Sub-20

Por último, Andrés Guardado elogió a varios futbolistas que estuvieron en el Mundial Sub-20 y pidió para que se les dé más minutos en sus equipos: “Me gustaría ver que tengan continuidad. Todos hablamos de (Gilberto) Mora, pero está (Iker) Fimbres que con Monterrey no sé si tenga minutos, lo mismo con (Hugo) Camberos que con Chivas es igual, me gustaría que los equipos tengan esa continuidad para que compitan”.

“Hay mucha gente que ha criticado la famosa regla de los 20, yo salí de esa, la jerarquía, minutos, experiencia fue por esa regla. No somos España, Argentina y tenemos que obligar para que salgan jóvenes, no debería ser necesario, pero a cómo está nuestro futbol tenemos que obligar, talento hay, solamente hay que darle confianza”, concluyó el exfutbolista.