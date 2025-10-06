La Selección Mexicana ha conseguido hacer historia en sus diferentes categorías, en estos momentos, el equipo Sub 20 varonil ha estado representando a nuestro país en el Mundial de Chile y está en octavos de final. Pero ahora es turno de las juveniles quienes dirigidas por Miguel Gamero tendrán que buscar sobresalir en el Mundial Sub 17 femenil que se llevará a cabo este mes de octubre en Marruecos, especialmente en la ciudad de Rabat.

¿A quiénes enfrentan en el Mundial?

Las mexicanas tienen la oportunidad de enfrentar a Selecciones como Corea del Norte, equipo al que se medirán en su debut el próximo sábado 18 de octubre. Este es uno de los rivales más difíciles, ya que son las campeonas del certamen anterior, un conjunto que ya levantó el título del Mundo. Posteriormente, su segundo encuentro será ante Países Bajos el martes 21 de octubre, cerrando así con Camerún el viernes 24. Todos los partidos serán disputados a las 13:00 horas del centro de México.

Duelos amistosos de la Sub 17

La escuadra nacional tendrá que sostener un par de duelos amistosos con la finalidad de llegar a tono para esta competencia, por lo que este lunes se reveló la convocatoria con las 23 seleccionadas para pelear por un título en este Mundial. Los enfrentamientos serán ante España, uno de los rivales que tiene un proceso formativo de alta calidad y que será un parámetro para la competencia y en su segundo duelo se medirán ante República de Corea, estando así listas para la aventura en Marruecos.

Las convocadas al Mundial Sub 17

Las porteras para este evento serán un par de arqueras del América; Valentina Murrieta y Bárbara del Real, así como Dayana Covarrubias de Atlas. Las mediocampistas son Stella Barajas y Samantah Ruíz del Legends FC, Zoe Sánchez de Rayadas, Valeria Alvarado de Chivas y Citlalli Reyes. En la defensa Alexa Martínez y Berenice Ibarra de Pachuca, Vanessa Paredes de América, Mia Villalpando de Tigres, Emily Delgado de Atlas, Leyla Ávila del Surf FC y Fernanda Monroy de Toluca.

Finalmente en la delantera se encuentran Anaiya Miyazato, Ava Stack, Joselyn Solís, Valeria Vázquez, Chloe del Real y Miranda Solís. Este es el cuadro que estará presente en el Mundial para dar inicio la siguiente semana, por lo que a lo largo de esta concentración que tendrán se medirán a sus dos rivales iniciales con la idea de ver el nivel de algunas de las jugadoras y saber cuál será el 11 con el que arrancarán en el duelo contra las actuales campeonas del mundo y de qué manera conseguir esa victoria que parece complicada.