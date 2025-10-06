¿A qué hora juega México vs. Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20?

Este martes 7 de octubre comienzan a disputarse los octavos de final del Mundial Sub-20. La Selección Mexicana logró clasificar en el ‘Grupo de la Muerte’ luego de vencer a Marruecos y ahora tendrá un rival y escenario complejo debido a que se enfrentará con Chile, el equipo local.

La Roja compartió el Grupo A del Mundial Sub-20 con Japón, Egipto y Nueva Zelanda. Chile alcanzó esta instancia de una manera particular porque avanzó de fase gracias al Fairplay, porque quedó igualado en todos los aspectos con Egipto pero a la hora de desempatar, la selección local tuvo menos tarjetas amarillas.

México es uno de los invictos del torneo con un triunfo y dos empates, mientras que Chile ya perdió dos encuentros y solo ganó uno. El Tri ha mostrado un mejor rendimiento y los resultados así lo indican, pero el escenario de enfrentar al local en unos octavos de final puede igualar el desarrollo.

¿A qué hora juega México vs. Chile?

El partido entre México y Chile comienza este martes 7 de octubre a las 17:00hs (CDMX) y el juego se lleva a cabo en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso. El encuentro del Mundial Sub-20 podrá verse a través de Canal 9 y de TUDN.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

De acuerdo a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, México ganará el partido por 2-1. “México parte como favorito por su desempeño en el ‘Grupo de la Muerte’ y su mayor solidez de juego. Chile jugará con el corazón de local, lo que le permitirá competir y conseguir el empate, pero el mejor equilibrio y las individualidades ofensivas del “Tri” (especialmente la figura de Gilberto Mora) serán determinantes para inclinar la balanza a su favor”, destacó la IA.

En caso de que la Selección Mexicana avance de ronda, el Tri se cruzará en cuartos de final del Mundial Sub-20 con el ganador del partido entre Argentina, líder del Grupo D, y Nigeria, que terminó 3° en el Grupo F del torneo.