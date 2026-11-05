Pese a su gran presente goleador con el América, La Bomba no sería considerado para los próximos compromisos de México ante Jamaica. El cuerpo técnico tendría otros tres delanteros en sus planes.

En los últimos días comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Henry Martín volviera a la Selección Mexicana después de la gran temporada que está teniendo con el Club América en el presente Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El delantero de las Águilas recuperó su mejor versión y volvió a demostrar su capacidad goleadora, convirtiéndose en una de las figuras del equipo.

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La leyenda azulcrema ya consiguió marcar 10 goles en el certamen y se encuentra peleando por el liderato de goleo. Por el momento, solamente está por detrás de Salomón Rondón, quien acumula 15 anotaciones con la camiseta de Pachuca. Estos números habían alimentado la ilusión de volver a ver a La Bomba defendiendo los colores del combinado nacional.

Sin embargo, esa posibilidad comenzó a diluirse en las últimas horas. Finalmente, Rafa Márquez tomaría la decisión de no convocar al atacante del América para la próxima fecha FIFA de noviembre, en la que México tendrá dos compromisos frente a Jamaica por la Nations League. De esta manera, Henry Martín volvería a quedarse afuera de una convocatoria del Tri pese a su destacado presente en el fútbol mexicano.

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¿Qué delanteros convocaría Rafa Márquez para la Selección Mexicana?

De acuerdo con la información de Julio Rodríguez, el cuerpo técnico tendría la intención de apostar por tres delanteros jóvenes para los próximos compromisos internacionales.

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Los tres atacantes que formarían parte de los planes de Rafa Márquez serían:

Armando González

Santiago Giménez

Armando León

De esta manera, Henry Martín no tendría lugar en la convocatoria para enfrentar a Jamaica, aunque su gran rendimiento con el América podría volver a ponerlo en consideración de cara a futuras fechas FIFA.

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