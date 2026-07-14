¿Hay tiempo extra o penales en Francia vs. España en caso de empate en el Mundial 2026?

Francia y España se enfrentan por las semifinales del Mundial 2026 en busca de un lugar en la gran final. Si el partido termina empatado en los 90 minutos, habrá tiempo extra y, en caso de persistir la igualdad, la clasificación se definirá por penales.

El mundo del futbol está expectante para el comienzo de uno de los mejores partidos del año entre dos selecciones campeonas del mundo que sueñan con la posibilidad de estar nuevamente en una final. Desde las 13:00 horas de la CDMX, Francia y España disputarán la primera semifinal del Mundial 2026 en busca de su lugar en el partido por el título que se jugará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

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Los dos equipos llegan como grandes candidatos y que saben que un error puede dejarlos afuera del sueño de levantar la Copa del Mundo. Francia, campeona en 1998 y 2018, buscará volver a una final mundialista, mientras que España intentará repetir la hazaña conseguida en Sudáfrica 2010.

Ante la importancia del encuentro, muchos aficionados se preguntan qué ocurrirá si el partido termina igualado después de los 90 minutos reglamentarios. ¿Habrá penales directamente o se jugará tiempo extra?

¿Qué pasa si Francia y España empatan en los 90 minutos?

Si Francia y España terminan igualados al finalizar los 90 minutos, el partido tendrá tiempo extra para definir al primer finalista del Mundial 2026. Las selecciones disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno, buscando romper la igualdad y conseguir el pase al partido por el título.

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En caso de que el marcador continúe empatado después de los 30 minutos adicionales, el ganador se definirá mediante una tanda de penales. Cada equipo ejecutará cinco disparos desde el punto penal y, si la igualdad continúa, ejecutarán uno cada uno hasta que haya ganador.

El ganador de Francia vs. España se clasificará a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra. Por su parte, el seleccionado que quede eliminado no se despedirá del torneo, ya que tendrá que disputar el partido por el tercer puesto.

En sintesis

Un tiempo extra de 30 minutos definirá el empate entre Francia y España.

de 30 minutos definirá el empate entre Francia y España. Si persiste la igualdad tras la prórroga, se disputará una tanda de penales .

. La final del Mundial se jugará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.