México consigue boleto a los 4tos de final del Premundial Sub20

Este lunes, la Selección Mexicana Sub 20 disputó su segundo partido del Premundial y en esta ocasión venció a Costa Rica para colocarse como el líder del Grupo B con seis unidades. Pese a jugar con 10 jugadores por una expulsión, el equipo logró la victoria, que más allá de los puntos, le permitió sellar su pase a Cuartos de Final.

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Van por el liderato en el Premundial

Al equipo comandado por Álex Diego le resta un partido, por lo que el próximo jueves 30 de julio buscarán sumar su tercera victoria y mantenerse como cabezas del grupo en su duelo ante Guatemala. Cabe mencionar, que el triunfo que se les dio este segundo partido fue gracias a las anotaciones, de nueva cuenta, de Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Una expulsión y debut para México Sub 20

Aún cuando perdieron al arquero, Juan Liceaga, por una mala salida que terminó en falta, el equipo salió a buscar el marcador y lo lograron. Ahora que ya amarraron su boleto a la siguiente ronda, buscan posicionarse como líderes y requieren de una victoria ante los guatemaltecos que suman sólo una victoria en sus dos partidos.

Las buenas noticias, pese a lo sucedido en el encuentro, seguían llegando y es que ante la expulsión del guardameta, se abrió una oportunidad para un debut inesperado. Cristo Navarrete, hijo del exarquero Armando Navarrete, tuvo ese espacio para mostrar su talento bajo los tres postes.

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En síntesis