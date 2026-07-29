Santiago Sandoval se fractura y será baja casi un mes

Santi Sandoval venía siendo clave para México en el Premundial Sub 20 y se confirmó esta dura lesión que lo dejará fuera.

En los últimos días, el nombre de Santiago Sandoval comenzó a sonar con mucha fuerza, Chivas, uno de los más orgullosos de ello. Y es que en conjunto con su compañero Hugo Camberos, estaban siendo clave para las dos victorias que ya sumaba la Selección Mexicana en el Premundial Sub 20 de la Concacaf, por lo que pintaba para un buen camino este verano.

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Santi Sandoval es baja para el Premundial Sub 20

Lamentablemente, este martes por la noche, en la cuenta de redes sociales oficial del cuadro tricolor, se dio a conocer que Santi, quien en su último partido consiguió una asistencia y el gol, sufrió una fractura que lo dejaría fuera de actividad por lo menos un mes. El futbolista rojiblanco ya habría sido atendido, pero causaría baja de la competencia.

“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, tras el partido de ayer frente a Costa Rica. Tras el diagnóstico, se determinó que la mejor resolución para dicha patología es el tratamiento quirúrgico.” Selección Nacional de México

Ahora, el futbolista tendrá que regresar con su equipo a Guadalajara para que este miércoles pueda someterse a una cirugía bajo las órdenes de la escuadra rojiblanca. De esta manera, el cuadro Tricolor sólo le deseo una recuperación inmediata, aunque pierde a uno de sus mejores elementos justo en la pelea por el liderato de grupo y previo a los Cuartos de Final.

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“Por tal motivo, el jugador abandonará la concentración y volverá con su equipo para que pueda ser operado el día de mañana en Guadalajara, bajo la supervisión de su Club. La Selección Nacional de México le desea a Santiago Sandoval una pronta recuperación”, finaliza el comunicado que comparte la Selección Nacional de México.

En síntesis