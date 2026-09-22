Santiago Giménez genera descontento en Farioli, DT de Porto, tras su convocatoria con México

Santiago Giménez fue convocado por Rafa Márquez para los próximos partidos de la Selección Mexicana, una decisión que no sentó bien para el DT de Porto Francesco Farioli.

Santiago Giménez ha registrado un arranque discreto tras concretar su incorporación al Porto de Portugal; sin embargo, su jerarquía en la Selección Mexicana le valió ser considerado en la primera convocatoria de Rafa Márquez como director técnico nacional. Dicha citación estuvo lejos de agradar a Francesco Farioli, quien contemplaba trabajar con el atacante durante el receso internacional para acelerar su proceso de adaptación.

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Sin sitio en el esquema de Ruben Amorim con el AC Milan, la salida del delantero del conjunto rossonero resultaba inminente. Fue Farioli quien impulsó su fichaje con el cuadro portugués, aunque el proceso de rehabilitación tras una lesión previa, sumado a la falta de pretemporada regular, ha limitado el rodaje del ariete en el arranque del curso con los Dragones.

“Bebote” firmó su debut con la camiseta blanquiazul el pasado 4 de septiembre frente al Moreirense en la Jornada 5 de la Liga Portugal, sumó minutos ante el Manchester City en la UEFA Champions League y participó frente al Casa Pia, permaneciendo en el banquillo durante el clásico ante el Benfica. A lo largo de ese lapso, el atacante apenas acumuló 60 minutos en cancha, por lo que el cuerpo técnico lusitano planeaba ponerlo a punto físicamente durante la Fecha FIFA, un plan que se vio interrumpido por la llamada del Tri.

¿Qué dijo Farioli sobre la convocatoria de Bebote?

En conferencia de prensa, Farioli abordó con prudencia la partida de Giménez a la concentración del conjunto azteca: “Debemos de respetar la convocatoria de las selecciones nacionales. No hay nada que podamos hacer. Creo que no es momento para hacer más ruido, creo que el verano de Santi ha estado lleno de ruido en la prensa, y lo que queremos aquí es no tener nunca titulares por este tipo de cosas, sino titulares por grandes actuaciones de nuestros jugadores“.

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❌😳🇲🇽 ¡ENOJADO POR LA CONVOCATORIA DE SANTI!



🔵 A Farioli le molestó la convocatoria de Santi Giménez con el Tri: exigía que se quedara en el Porto a ponerse a punto física y futbolísticamente#santigimenez #porto #miseleccionmx #mexico #futbol pic.twitter.com/TzP20O6RDJ — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) September 22, 2026

A su vez, el estratega italiano reiteró su deseo de haber retenido al delantero en las instalaciones del club para afinar su estado físico, en lugar de realizar el viaje con la Selección Mexicana. “Por supuesto, nos encantaría tenerlo aquí para trabajar con nosotros en las próximas semanas, pero lo manejaremos“, declaró Farioli.

El técnico del Porto concluyó señalando que mantendrán comunicación constante con el cuerpo médico y técnico del Tri para monitorear la carga de trabajo del atacante. “Estaremos en contacto directo, si juega, si no juega, cómo aprovechar al máximo su tiempo fuera del club para tenerlo de vuelta, esperemos en tres semanas, en la mejor forma y condición física“, explicó.

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Tras una Copa del Mundo 2026 donde desempeñó un rol secundario ingresando como relevo, Santiago Giménez regresa a la Selección Mexicana con la encomienda de ganar protagonismo en el nuevo proyecto encabezado por Rafa Márquez. El primer examen del representativo nacional será ante Colombia este sábado 26 de septiembre, donde se prevé que el atacante sume minutos para recuperar su ritmo competitivo.

En síntesis