Dónde ver el México vs Jamaica Femenil

La Selección Mexicana Femenil jugará su último partido amistoso antes del Premundial del próximo mes, por lo que es en este duelo ante Jamaica donde se debe mostrar que el equipo será capaz de conseguir el boleto para la Copa del Mundo de 2027. Lamentablemente, en su primer juego ante el mismo rival, cayeron por un marcador de 3-4.

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Lo más extraño es que fue en territorio mexicano, ya que ese duelo se disputó con un Sold Out en el Estadio Victoria en Aguascalientes. Tomando en cuenta que estaban en casa, se esperaba que el resultado fuera mejor, pero más bien recordó a aquel Premundial en Monterrey donde México perdió su oportunidad de ir al Mundial.

Ahora tendrán la posibilidad de revertir esta situación en su segundo juego amistoso en el Estadio Corregidora en Querétaro, por lo que Pedro López tendrá que mover las piezas con la idea de que el equipo termine de la mejor manera esta Fecha FIFA, de lo contrario habrá muchas dudas para la convocatoria del mes de noviembre.

¿Cuándo ver el duelo amistoso?

El estratega ha perdido piezas fundamentales y el día de hoy se anunció la baja de Diana Ordóñez para este encuentro. El encuentro se llevará a cabo el día de mañana martes 13 de octubre a las 19:00 horas del centro de México y como se mencionó anteriormente también será en tierras nacionales antes de romper la concentración.

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¿Dónde ver el México vs Jamaica?

Este duelo será transmitido a través de TUDN en televisión por cable y por la plataforma de streaming de ViX Premium. Sin embargo, al igual que el primer encuentro también podrá verse en la cuenta de YouTube y Facebook de la Selección Nacional de México Femenil de manera gratuita.

En síntesis