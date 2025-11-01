Justo cuando se viene la Fecha FIFA de noviembre para la Selección Mexicana con un par de partidos ante Uruguay y Paraguay se confirma una lesión de Gilberto Mora, por lo que quedaría fuera de la convocatoria de Javier Aguirre. El futbolista de Xolos de Tijuana no fue considerado para el Mundial Sub 17 debido a su participación con la mayor.

¿Qué le pasó a Gil Mora?

Lamentablemente, ahora se perderá también estos partidos ante las escuadras sudamericanas debido a esta lesión. De acuerdo con el comunicado del conjunto fronterizo, Mora durante el entrenamiento del jueves 30 de octubre sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

¿Se pierde el Mundial 2026?

El equipo apunta a que ya fue operado con éxito en estos días, por lo que se integrará a los entrenamientos mediante vaya evolucionando. De acuerdo con la información médica más común en este tipo de lesiones, en lo que el hueso se consolida tardará de entre 6 a o 8 semanas, por lo que se pierde el resto del torneo con su equipo.

La buena noticia es que no se arriesga a una lesión mayor en los amistosos de la Selección Mexicana para esta fecha FIFA, pero sí estaría en el Mundial 2026 si quisiera considerarlo el “Vasco”, ya que sólo tardaría aproximadamente entre un mes y mes y medio fuera. Por lo que de aquí a que termine el año podría estar de vuelta otra vez.

Ahora el técnico del cuadro Tricolor tendrá qué analizar que otro jugador podría llevar al cuadro, ya que mencionó que estaría buscando nuevas opciones, por lo que sorprendería con algún elemento que no se esperaba ante la baja tan inminente de Gil Mora para los siguientes duelos donde sí hubiera necesitado de su talento.

