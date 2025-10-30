Gilberto Mora está dando que hablar en el mundo del futbol desde hace varios meses y muchos lo consideran la nueva gran promesa que tendrá el deporte en los próximos años. El mediocampista, que cumplió recientemente 17 años, ha mostrado un nivel que lo pone entre los jóvenes más talentosos de México.

Su brillante actuación con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 lo consolidó como pieza clave para que el equipo llegara entre los ocho mejores del certamen. Gracias a su rendimiento, su nombre empezó a sonar fuerte tanto en México como en el extranjero.

Además de sus logros con la selección, Mora ya había destacado con Xolos de Tijuana, su club actual, demostrando un gran manejo de balón, visión de juego y capacidad para generar peligro en el medio campo. Todo eso despertó el interés de algunos de los equipos más importantes de Europa.

Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG, entre otros, ya han sido vinculados con el joven mexicano y podrían hacer una oferta en los próximos meses si mantienen su interés. La carrera de Mora parece encaminarse hacia el viejo continente, aunque todavía no hay nada cerrado.

La decisión de Tijuana sobre Gilberto Mora

La directiva de Tijuana decidió tomar una postura firme con respecto al futuro de su joya de 17 años. Según ESPN México, el club solo considerará escuchar ofertas que superen los 30 millones de dólares, dejando en evidencia lo importante que es el mediocampista para el proyecto del equipo.

Con esta medida, Xolos busca proteger su diamante en bruto y asegurarse de que cualquier negociación futura refleje el verdadero valor de Gilberto Mora, evitando que se vaya por menos de lo que consideran justo. Mientras tanto, los ojos del mundo seguirán atentos a la joven promesa mexicana.

